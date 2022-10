Netflix, nel 2023 arriva il costo extra per chi condivide l'account

Netflix prosegue la sua guerra contro la condivisione delle password a seguito della perdita di un milione di abbonati nel secondo trimestre 2022. L'azienda ha annunciato durante la riunione trimestrale sugli utili di ieri che gli utenti pagheranno un extra mensile nel caso in cui condividano l'account con qualcuno, a partire dall'inizio del 2023.

Questa regola vale per tutti gli utenti che risiedono in un'altra dimora rispetto al proprietario dell'account, ma condividono lo stesso abbonamento Netflix. Sostanzialmente, ciascun profilo della schermata "Chi vuole guardare Netflix?" pagherà un sovrapprezzo se non vivono tutti sotto lo stesso tetto.

Questa novità deriva dal fatto che Netflix stia cercando in ogni modo di crescere e guadagnarsi la fiducia degli investitori a seguito della grossa perdita di utenti di quest'anno. Con l'aiuto di alcune serie TV Netflix di successo, come Dahmer e la quarta stagione di Stranger Things, l'azienda è riuscita ad accaparrarsi 2,4 milioni di iscritti nell'ultimo trimestre.

Netflix non ha ancora annunciato il prezzo di questo extra punitivo, ma se applicherà la stessa tariffa del programma pilota dovrebbe essere un quarto della cifra richiesta per l'abbonamento, quindi circa 3-4$. Chi vorrà evitare questo sovrapprezzo ha una soluzione, infatti lunedì Netflix ha annunciato la nuova funzione Trasferimenti di profilo, che permette di migrare i dati di un sotto-account a un nuovo abbonamento.

Inoltre, di recente l'azienda ha annunciato il lancio di un nuovo piano di abbonamento Netflix con pubblicità più economico, che sarà disponibile dal 3 o 10 novembre (a seconda del Paese) e permetterà di risparmiare 2,5€ al mese rispetto al piano base.