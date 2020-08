Netflix: in arrivo il nuovo tasto Shuffle Play, ecco come funziona

Netflix ha deciso di smuovere un po' le acque con l'aggiunta di una nuova funzione shuffle che propone agli utenti film e serie TV scelti in maniera casuale.

La funzione si chiama Shuffle Play ed è già disponibile in prova per alcuni utenti in Australia e negli USA. A livello globale la funzione dovrebbe comunque essere disponibile a breve per tutti gli abbonati a Netflix.

Al momento è disponibile solo sulll'app netflix per Smart TV, e la si trova nel menu sulla sinistra sotto alle voci "Home" e "Cerca". Per alcuni utenti, il pulsante per lo shuffle è comparso direttamente sotto all'icona del profilo, il che ne consente un utilizzo più semplice e immediato.

In ogni caso sembra che la funzione non lavori in maniera del tutto casuale, e non vi suggerirà mai un titolo completamente estraneo ai vostri interessi. Insomma, se siete soliti usare Netflix per guardare thriller e film d'azione difficilmente vi verrà proposto qualche capolavoro d'animazione giapponese come Il Castello Errante di Howl.

La funzione però si rivela senz'altro utile per smuovere un po' le cose e proporre titoli che magari non appaiono immediatamente quando si scorre il catalogo.

Fase di test

Si sa che Netflix testa inizialmente le novità su un numero limitato di utenti. Lo stesso è successo con la funzionalità che permette di visualizzare la Top 10 dei contenuti più visti in un determinato Paese, per esempio.

La funzione shuffle è stata resa disponibile a partire dall'inizio di agosto per alcuni utenti Android, ma senz'altro presto arrivera anche su iOS e per le altre piattaforme e applicazioni.

Amazon Prime Day 2020: tutte le novità

Via TechCrunch