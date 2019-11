Netflix, è arrivato il trailer di The Irishman

Ce ne è voluto di tempo, ma Netflix ha finalmente rilasciato il primo trailer del film poliziesco che si dice sia costato più di 140 milioni di dollari.

Tratto dal libro L'Irlandese: Ho ucciso Jimmy Hoffa di Charles Brandt, il film segue le vicende del veterano della Seconda Guerra Mondiale Frank Sheeran (interpretato da Robert De Niro) e un sicario che si dice sia invischiato nella scomparsa del capo di sindacato Jimmy Hoffa (interpretato da Al Pacino), un caso che ancora oggi è rimasto irrisolto.

A cosa è dovuto il budget astronomico? La storia si svolge durante il corso di più decenni, quindi il regista Martin Scorsese (che ha girato film del calibro de Quei Bravi Ragazzi, Casinò e Gangs of New York) e il suo team hanno dovuto ricorrere a una tecnologia per il ringiovanimento all'avanguardia per fare in modo che alcuni membri del cast sembrassero più giovani di 30 anni in alcune scene.

Questo lavoro estensivo è anche una delle cause per cui dobbiamo aspettare così tanto per l'uscita del film. In febbraio, la collaboratrice di vecchia data di Scorsese Thelma Schoonmaker su Yahoo aveva dichiarato che la produzione si stava occupando di ''ringiovanire gli attori per tutta la prima parte del film'' e che ''per la seconda parte del film avrebbero recitato con le loro effettive sembianze, quindi si tratta di un bel rischio.''

A giudicare dal trailer che potete trovare qua sotto, sembra davvero che Scorsese e il suo team ci abbiano proprio azzeccato, ma se sapremo di più con certezza quando il film arriverà su Netflix e nei cinema negli USA questo autunno.