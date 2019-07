Netflix aumenta i prezzi in Italia

Quando all'inizio dell'anno Netflix ha annunciato un aumento dei prezzi l'Italia non era compresa, quindi inizialmente si trattava solo di voci di corridoio. A partire da giugno 2019 invece anche in Italia gli abbonamenti Netflix costano di più.

Netflix Italia giustifica la sua scelta spiegando che l'aggiunta costante di film, serie TV e nuove funzioni può influire sul prezzo dei piani, oltre al fatto che c'è la necessità di adeguarsi all'andamento dei prezzi sul mercato locale.

Quanto costa Netflix in Italia da giugno 2019?

Le tariffe di Netflix sono cambiate negli Stati Uniti a partire da gennaio 2019 e il rincaro è stato piuttosto significativo: parliamo di un aumento da 11 a 13 dollari per il piano Base.

E per quanto riguarda l'Italia?

In Italia il prezzo del piano Base è rimasto invariato, il piano Standard ha subito un rincaro di un euro al mese e il piano Premium di due euro al mese.

Qua sotto potete trovare le tariffe aggiornate:

Piano Base: 7,99 euro al mese (prezzo invariato)

Piano Standard: 11,99 euro al mese (prima il prezzo era di 10,99 euro al mese)

Piano Premium: 15,99 euro al mese (prima il prezzo era di 13,99 euro al mese)

Vi ricordiamo che i prezzi vecchi che abbiamo riportato sono comunque il risultato di un rincaro risalente al 2017, quindi nell'arco di due anni i prezzi sono già aumentati due volte.

Se il prezzo dovesse iniziare ad aumentare troppo per i vostri gusti e il catalogo non soddisfasse più le vostre necessità, vi ricordiamo che è sempre possibile disdire l'abbonamento.

Per il momento, noi siamo dell'idea che continui a valerne la pena. Il catalogo di Netflix Italia offre sempre una vasta scelta di contenuti di ogni genere e per tutti i gusti, è aggiornato con regolarità e non siamo mai rimasti delusi.

Non dimenticate di guardare le nostre guide alle migliori serie TV e ai migliori film che potete trovare su Netflix per capire è la piattaforma streaming che fa anche al caso vostro.