Microsoft Surface Laptop 4, lo spot ridicolizza MacBook Air per 30 secondi

Il nuovo Microsoft Surface Laptop 4 ci ha davvero impressionati, grazie alla sua incredibile tastiera e alle elevate caratteristiche di usabilità già presenti su Laptop 3 e oggi ancora migliorate. Microsoft presenta il suo prodotto come il portatile non-plus-ultra, e indubbiamente, migliore di MacBook Air M1, cosa che traspare abbastanza chiaramente nel recente spot di Surface Laptop 4.

Lo spot pubblicitario di 30 secondi presenta le funzionalità del nuovo prodotto Microsoft, in particolare quelle assenti nel prodotto Apple, come il touchscreen, la presenza di un connettore USB tradizionale (più uno USB-C) e l'esecuzione nativa di Windows per app e giochi.

Noi abbiamo trovato la questione poco rilevante, dato che Surface Laptop 4 non è un portatile gaming e i servizi di cloud gaming, come GeForce Now, possono venire utilizzati su diversi sistemi senza essere legati ad una particolare configurazione hardware.

Abbiamo provato di persona il servizio su una vecchia versione di MacBook Air, ottenendo fantastici risultati, pertanto la pubblicità Microsoft sembra centrare poco il segno da questo punto di vista. Al contrario, il display touchscreen e la porta USB-A di Surface Laptop 4 potrebbero fare la differenza per alcune categorie di utenti e influenzare nella scelta i futuri acquirenti.

È possibile usare Parallels sui recenti dispositivi Mac M1 per eseguire Windows su ARM, ma ciò non permette la stessa esperienza di utilizzo che si poteva ottenre caricando un sistema Windows tramite Boot Camp sui Mac Intel-Based. Ad ogni modo funziona adeguatamente, se si ha l'esigenza di usare applicazioni Windows 10 sui MacBook M1.

Microsoft ha ragione?

Il Surface Laptop 4 non può montare il chip M1, ma presenta una valida selezione di CPU AMD Ryzen e Intel Core, per supportare la maggior parte dei carichi di lavoro. Nonostante sia dotato di USB-A, potrebbe comunque essere necessario acquistare un HUB o un dongle USB, perchè la maggior parte delle porte è stata sacrificata per ottenere un design più sottile.

Probabilmente questo spot non cambierà la vostra opinione più di tanto. Se amate il mondo Apple sapete già di cosa stiamo parlando, mentre se siete utenti Windows da una vita potreste già avere le idee chiare su quale sarà il vostro prossimo sistema operativo. Per gli indecisi e coloro che sono alla scelta di un computer nuovo, sappiate che MacBook Air M1 è in testa alla nostra classifica dei migliori portatili e, pur avendo apprezzato i precedenti Surface Laptop, pensiamo che quello di Apple sia un computer complessivamente migliore. Ad ogni modo si tratta di due modelli piuttosto capaci nella rispettiva categoria e difficilmente farete una scelta sbagliata scegliendo uno dei due.

Fonte: MSPowerUser