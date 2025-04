Panasonic RB-F10: i nuovi auricolari open ear pensati per sport e vita quotidiana

Panasonic ha appena annunciato un nuovo paio di auricolari wireless economici: si tratta dei Panasonic RB-F10, modello open ear.

Come altri design open ear, invece di inserirsi nel condotto uditivo, questi auricolari si appoggiano sopra l’orecchio. Questo consente di ascoltare chiaramente la musica senza bloccare l’udito, permettendo di percepire anche ciò che accade intorno a sé.

I Panasonic RB-F10 offrono alcune funzionalità utili. Supportano il Bluetooth 5.4 con connessione multipoint, così da poter passare facilmente tra due dispositivi diversi. Sono inoltre dotati di microfoni integrati per le chiamate vocali, con rimozione automatica del rumore di fondo per una maggiore chiarezza. Offrono un’autonomia di sette ore, che può essere estesa di ulteriori 18 ore grazie alla custodia di ricarica.

(Image credit: Panasonic)

Infine, poiché le cuffie open ear tendono a essere leggermente più grandi dei classici auricolari, possono integrare driver più ampi, il che dovrebbe tradursi in un suono più ricco rispetto a quello a cui molti sono abituati. Almeno, questa è la promessa di Panasonic con i nuovi RB-F10.

La parte migliore? Il prezzo: i Panasonic RB-F10 costano solo circa 95 euro, rendendoli una delle opzioni più accessibili nel panorama delle cuffie open ear. Se manterranno le promesse, potrebbero facilmente conquistare un posto tra i migliori modelli economici nella nostra guida alle migliori cuffie open ear.

(Image credit: Panasonic)

Le cuffie open ear offrono un buon compromesso tra ascolto privato e consapevolezza dell’ambiente circostante. A differenza dei modelli in-ear o con cancellazione del rumore, queste cuffie permettono di ascoltare musica o contenuti audio senza isolarsi completamente da ciò che accade intorno.

Questo tipo di design è particolarmente utile in contesti dove è importante mantenere un certo livello di attenzione, come durante gli allenamenti all’aperto, la corsa o gli spostamenti con mezzi pubblici, poiché consentono di sentire eventuali annunci o suoni ambientali rilevanti. Inoltre, risultano pratiche in ambienti domestici condivisi, dove è necessario restare comunicativi senza rinunciare all’audio personale.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

(Image credit: Shokz)

Le cuffie open ear con design ad archetto risultano, in generale, comode da indossare e stabili durante l’uso. Questo tipo di struttura consente un utilizzo prolungato senza fastidi, e la leggerezza del prodotto può portare a dimenticarne la presenza anche quando non è in riproduzione alcun contenuto audio.

Come altri auricolari true wireless, anche le Panasonic RB-F10 vengono fornite con una custodia compatta, facile da trasportare in tasca, rendendole pratiche da portare con sé senza bisogno di borse o zaini, a differenza delle cuffie tradizionali.

Sulla carta, le RB-F10 presentano tutte le caratteristiche chiave per chi cerca auricolari open ear: connettività Bluetooth 5.4, supporto multipoint, microfoni con riduzione automatica del rumore di fondo, sette ore di autonomia e custodia che estende la durata a 25 ore complessive. Sarà necessario verificarne le prestazioni effettive, ma le specifiche suggeriscono un'opzione valida nel segmento di fascia economica.