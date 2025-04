ChatGPT introduce funzioni shopping, ma gli utenti Reddit insorgono

Secondo un nuovo thread su Reddit, alcuni utenti si stanno lamentando delle nuove funzioni di shopping integrate in ChatGPT e attualmente in fase di rilascio.

Queste novità permettono di cercare e acquistare prodotti online direttamente all'interno di ChatGPT, combinando la funzione di ricerca con i prompt in linguaggio naturale.

L’utente ‘Kjfitz’, che ha aperto il thread, ha intitolato il post “the enshittification has arrived”, facendo riferimento al neologismo reso celebre da Cory Doctorow in un saggio del 2022 su Amazon. Il termine viene generalmente usato per descrivere il progressivo peggioramento dell’esperienza utente su piattaforme come Amazon, Google e Facebook, man mano che vengono introdotte nuove funzionalità pensate per la monetizzazione.

«Ho chiesto a ChatGPT quale impatto avranno le attuali tariffe sulle scorte nei prossimi mesi. Mi ha restituito un lungo elenco di link a prodotti da bagno che potrei voler acquistare», ha scritto l’utente Reddit Kjfitz. «Gli ho chiesto perché lo avesse fatto. Ha risposto così:

“Dal 28 aprile 2025, OpenAI ha introdotto nuove funzionalità di shopping in ChatGPT, migliorando la sua capacità di fornire raccomandazioni sui prodotti con immagini, recensioni e link diretti all’acquisto. Queste funzionalità sono disponibili per tutti gli utenti, compresi quelli con piani Free, Plus e Pro, e persino per chi non ha effettuato l’accesso. Le raccomandazioni vengono generate in modo organico, senza pubblicità a pagamento o incentivi basati su commissioni, basandosi invece su metadati strutturati provenienti da fonti terze come prezzi, descrizioni dei prodotti e recensioni.

Questo aggiornamento mira a offrire un’esperienza di shopping più personalizzata e fluida direttamente nell’interfaccia di ChatGPT, permettendo agli utenti di esplorare prodotti in varie categorie come moda, bellezza, elettronica e articoli per la casa. Se hai preferenze specifiche o hai bisogno di consigli su misura, fammelo sapere!”

Altri utenti Reddit hanno subito manifestato il proprio malcontento per queste nuove funzionalità. Riferendosi all’affermazione secondo cui “Le raccomandazioni vengono generate in modo organico, senza pubblicità a pagamento o incentivi a commissione”, l’utente crystallin ha commentato: «Gli do meno di sei mesi prima che cambi».

«Santo cielo. Immaginate chi usa ChatGPT per ricevere supporto sulla salute mentale e si sente dire: “Sai cosa può migliorare il rapporto con i tuoi figli? Una nuova assicurazione!”», ha ironizzato rosencranberry.

Un deterioramento graduale

Nel 2024, il Macquarie Dictionary - il dizionario nazionale australiano - ha scelto “enshittification” come parola dell’anno, definendola come “il graduale deterioramento di un servizio o prodotto dovuto alla riduzione della qualità del servizio offerto, in particolare su una piattaforma online, come conseguenza della ricerca di profitto”.

Attualmente, le nuove funzionalità di shopping di ChatGPT non includono annunci pubblicitari né link sponsorizzati. Tuttavia, non esiste alcun vincolo che impedisca a OpenAI di integrarli in futuro.

Siamo ancora agli inizi dell’integrazione tra chatbot e funzioni di e-commerce. Il motore di ricerca basato su IA Perplexity ha già sperimentato l’aggiunta di strumenti per lo shopping, ma questa è la prima volta che funzionalità di commercio elettronico vengono implementate direttamente nella ricerca di ChatGPT.

«Continueremo a coinvolgere i commercianti nel nostro percorso, mentre impariamo rapidamente e iteriamo», ha dichiarato OpenAI in merito al lancio di queste nuove funzionalità.