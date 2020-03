Microsoft Surface Duo potrebbe arrivare prima del previsto

In un primo momento, sembrava che Microsoft avesse intenzione di lanciare l’innovativo dispositivo a doppio schermo Surface Duo non prima della fine del 2020, giusto in tempo per le festività natalizie. Ora però alcune indiscrezioni sostengono che l’uscita potrebbe essere anticipata al mese di aprile o maggio.

Secondo quanto dichiarato dal sito Windows Central , Microsoft sembrerebbe intenzionata a giocare d’anticipo, in modo da cavalcare l’onda della curiosità generata attorno a Surface Duo e evitare di lanciare uno smartphone 4G in un mercato già largamente improntato al 5G.

Il grosso del lavoro è stato già portato a termine, con Surface Duo che attende soltanto di essere distribuito al pubblico: siamo già al corrente che troveremo il sistema operativo Android 10 (in circolazione dallo scorso agosto), con alcune personalizzazioni extra e che mancano solo alcuni dettagli da limare.

Secondo gli addetti ai lavori, anche il comparto hardware sarebbe già stato definito: si parla di diverse configurazioni di Surface Duo, ma tutte saranno dotate di processore Snapdragon 855, il che indica il mancato supporto alla connettività 5G.

Connettività 4G o 5G?

Microsoft è ben conscia del presupposto per cui lanciare Surface Duo senza connettività 5G potrebbe rivelarsi una mossa errata, sebbene questa tecnologia risulti ancora acerba in molte parti del mondo.

È per questo che un lancio anticipato allevierebbe il problema in un certo qual modo: una volta che la tecnologia 5G si sarà diffusa in ogni angolo del globo, Microsoft potrebbe cogliere la palla al balzo e presentare il modello successivo Surface Duo 2 (tenendo conto, ovviamente, di quanto successo avrà riscontrato il modello originale).

Non vediamo l’ora di scoprire il funzionamento dell’interfaccia a doppio schermo di cui sarà dotato Surface Duo e vi ricordiamo che Microsoft ha tenuto a precisare che non si tratterà del classico smartphone a cui ognuno di noi è abituato a pensare. Inoltre, alcuni leak ci hanno permesso di dare una sbirciatina allo schermo e al sistema di notifiche del futuro Surface Duo.