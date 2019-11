Microsoft Surface con doppio schermo, ecco il trucco per la ricarica wireless

Si dice che Microsoft stia lavorando a un Surface con due schermi (che potrebbe essere pronto già a ottobre), e l'azienda ha alcune idee brillanti su come realizzare un dispositivo pieghevole di questo genere. Compreso un sistema per la ricarica a induzione da più lati.

Ma come? Potrebbe non sembrare entusiasmante, ma il brevetto individuato da Windows Latest ha invece alcune potenzialità degne di nota.

Il trucco sembra poter migliorare il funzionamento di tecnologie come NFC e ricarica wireless (induttiva) su prodotti con doppio schermo e design 2-in-1.

Come nota la stessa Microsoft nel brevetto, un notebook con doppio schermo introduce nuove possibilità sull'uso del dispositivo stesso, che si può posizionare a tenda, come un notebook normale, come tablet o al contrario.

Microsoft nota: "le molteplici configurazioni fisica rappresentano una sfida nella progettazione di sistemi elettromagnetici all'interno del dispositivo, in particolare per la presenza di un rivestimento in metallo e altre parti metalliche".

Il brevetto nota inoltre che i diversi orientamenti degli schermo potrebbero permettere di usare la connessione NFC per la ricaricata a induzione su diversi lati del dispositivo, qualsiasi sia la configurazione usata.

L'aspetto chiave è che, in alcune posizioni, le citati parti metalliche possono "diminuire fatalmente l'operatività degli avvolgimenti elettromagnetici", e compromettere quindi la ricarica wireless.

Il brevetto descrive quindi un avvolgimento con accesso da più lati, che permette di aggirare il problema. Il 2-in-1 sarebbe quindi più versatile, per la possibilità di tenerlo in carica (wireless) in qualsiasi modalità.

Gli avvolgimenti descritti "si sovrappongono alle finestre (per la trasparenza RF, NdA) lungo un asse ortogonale rispetto alle due sezioni (i due schermi in sostanza)".

Microsoft aggiunge che "la circuiteria di controllo si regola per adattarsi alle diverse configurazioni, e il firmware cambia la configurazione di radiofrequenza".

Come sempre con i brevetti non c'è modo di sapere se questo si farà strada in un vero prodotto o resterà un pezzo di carta. Si sicuro sembra un'idea brillante per realizzare un dispositivo 2-in-1 con doppio schermo e anche ricarica wireless.