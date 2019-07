Un brevetto Microsoft mostra un dispositivo pieghevole con pulsanti multi funzione

Un brevetto di Microsoft potrebbe riguardare un dispositivo pieghevole dotato di pulsante multifunzione decisamente innovativo.

Il brevetto, individuato da Windows Latest si riferisce al controllo dell’orientamento e a pulsanti in grado di determinare effetti differenti a seconda della posizione del dispositivo.

Non potendo essere uno smartphone e nemmeno il computer tascabile Microsoft Andromeda, non resta che pensare al tablet a doppio schermo Surface Centaurus, che è stato presentato in segreto da Microsoft non troppo tempo fa.

Trattandosi di un brevetto non si possono dare indicazioni precise, potrebbe veramente trattarsi di Andromeda oppure di un esperimento fine a se stesso.

In ogni caso l’idea originale è quella di un sistema di pulsanti che produca effetti differenti rispetto a come viene usato il dispositivo. Se per esempio il dispositivo è chiuso il pulsante lo potrà avviare o sbloccare (magari attraverso un sistema di riconoscimento delle impronte). Quindi, quando il terminale è aperto e funzionante lo stesso pulsante lo potrebbe far spegnere o metterlo in standby.

Doppia pressione

Si pensa anche a differenti risposte in seguito a una pressione breve o prolungata: quando il dispositivo è funzionante una breve pressione lo potrebbe mettere in sleep mode, mentre una prolungata lo farebbe spegnere.

In realtà non ci sono limiti alle possibili funzioni da collegare al pulsante, tranne che alla lunga potrebbe essere difficile ricordarsele tutte.

Solo con il tempo potremo sapere se Centaurus, Andromeda, o un altro tipo di hardware Microsoft sarà compatibile con questo brevetto.