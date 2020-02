Microsoft e Samsung di nuovo insieme per la messaggistica RCS su Galaxy S20 e Windows 10

L’applicazione Il tuo telefono è una delle aggiunte migliori a Windows 10 e permette la connessione tra PC e smartphone Android. Con un nuovo aggiornamento, Microsoft e Samsung hanno dotato l’app del supporto allo standard di messaggistica di nuova generazione tramite gli smartphone della serie Galaxy S20.

Scordatevi gli SMS: il futuro della messaggistica si chiama Rich Communication Services o, abbreviando, RCS. Questo nuovo protocollo di comunicazione permette non solo lo scambio di messaggi di testo ma anche l’inclusione di contenuti multimediali come GIF, foto e video.

Roberto Bojorquez, Group Program Manager di Microsoft, ha comunicato tramite un tweet la nuova partnership tra il team di Samsung Messaggi ed il colosso di Redmond per l’aggiunta delle funzionalità RCS in Il tuo telefono. Purtroppo solamente i recenti Galaxy S20, Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra avranno accesso a tali funzioni, almeno per il momento. Nessuna menzione per il nuovo pieghevole dell’azienda Galaxy Z Flip.

Proud to announce that we have partnered with the Samsung Messages team to bring RCS messaging support to #yourphone app via #linktowindows. Starting with the #galaxys20series you will be able to send and receive RCS texts from PC if your default SMS app is Samsung Messages!February 15, 2020