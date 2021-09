MagSafe, 5 accessori per iPhone 13 che vorremmo vedere

È passato quasi un anno dal momento in cui la serie iPhone 12 ci ha aperto le porte alla tecnologia MagSafe.

Sebbene Apple l'avesse indicata come una delle più importanti novità per la propria serie di smartphone di punta, non è stata poi così rivoluzionaria.

E ora che aspettiamo iPhone 13 il 14 settembre in occasione dell'evento Apple, abbiamo preparato un elenco degli accessori MagSafe che ci piacerebbe vedere a partire dalla fine del 2021.

Nel suo primo anno, MagSafe ci ha portato caricabatterie, custodie, gimbal e molto altro, ma per elaborare questa specie di lista dei desideri, abbiamo ragionato un po' fuori dagli schemi, pertanto aspettatevi qualche idea... bislacca.

Un proiettore

Moto Mods erano accessori per gli smartphone Motorola, per certi versi simili a MagSafe (Image credit: Motorola)

Tom Bedford - Esperto di smartphone

Uno dei Moto Mod consentiva di fissare un proiettore sul retro di uno smartphone Moto, per vedere le immagini su una parete. Era un buon prodotto? Non tanto. Era divertente? Assolutamente sì!

Potrebbe essere utile per proiettare Netflix su una parete a vantaggio di molte persone o magari per scorrere Instagram davanti a un pubblico. Se la risoluzione fosse superiore a quella vista su Moto (del tutto insoddisfacente), potrebbe essere un accessorio alquanto utile.

Magari non sarebbe un enorme successo commerciale, ma potrebbe mettere in chiaro il potenziale degli accessori MagSafe, al di là dei prodotti più canonici.

Un accessorio per la fotografia

Fjorden, progetto kickstarter già in sviluppo (Image credit: Fjorden)

David Lumb - Associate Editor, mobile

Tempo fa, è partita una campagna su Kickstarter per la realizzazione di un case MagSafe con controlli per utilizzare la fotocamera dell'iPhone come se fosse una DSLR, con pulsanti per l'otturatore e altri elementi come le ghiere di selezione.

E se è vero che non vediamo l'ora di scoprire come finirà il progetto, vorremmo che Apple pensasse a una versione ufficiale di questo prodotto, risparmiando a chiunque altro la fatica di capire come rendere un hardware del genere utilizzabile con le app iOS.

Che sia Apple a tradurre i comandi touch su hardware, non solo con l'app standard della Fotocamera su iOS, ma anche con applicazioni di terzi, come VSCO, che offre opzioni più capillari per la modifica delle foto.

Certo, sarebbe bello vedere qualcuno risolvere il problema il prima possibile, ma di solito è Apple ad assicurarsi che una cosa così possa funzionare.

Un caricabatteria per Apple Watch e AirPods

James Peckham - Editor, smartphone

Se possedete alcuni smartwatch e smartphone Android, potete utilizzare la ricarica wireless inversa. Ciò non è possibile su iPhone o Apple Watch, ma MagSafe potrebbe renderlo tale.

Mi piacerebbe vedere un case in cui fosse possibile poggiare Apple Watch per ricaricarlo. Un connettore magnetico potrebbe consentire di utilizzare lo smartphone senza fare cadere il wearable. E se fosse possibile realizzare qualcosa del genere per Apple Watch, perché non anche per gli AirPods?

Ciò sarebbe particolarmente utile per le situazioni in cui ci si dimentica il caricabatterie di Apple Watch: immaginate di poter ricaricare lo smartwatch e lo smartphone contemporaneamente con un solo cavo.

Un controller da gaming

Razer Kishi è uno dei controller da gaming più popolari per smartphone (Image credit: Future)

John McCann - Global Managing Editor

Sul mercato sono presenti diversi controller gaming e case di terzi, ma se Apple fa sul serio con Apple Arcade allora perché non offrire agli utenti lo strumento ideale per giocare? Ad esempio un controller progettato appositamente per gli iPhone compatibili con MagSafe.

Sarebbe bello vedere un design premium, un formato sottile ed elegante, nonché un elemento facile da agganciare e sganciare. Potremmo immaginare anche un power bank compatto integrato nel design, per non scaricare lo smartphone durante le sessioni di gioco.

Un grande altoparlante

James Rogerson, autore, smartphone

Probabilmente, non sbaglieremmo nell'affermare che non ci sono smartphone che offrono altoparlanti di alto livello. Alcuni sono dignitosi "per uno smartphone", ma tendono a essere di bassa qualità e non troppo potenti. È inevitabile, dato che devono risiedere in spazi molto limitati, ma un accessorio come un altoparlante MagSafe potrebbe dare a Apple molto più margine di manovra.

Potrebbe trattarsi di un piccolo altoparlante portatile da fissare all'iPhone, alimentato tramite MagSafe e controllato dal telefono.

Magari potrebbe non offrire un audio di eccellenza, a meno che Apple non opti per formati più voluminosi, ma potrebbe essere comunque un bel passo avanti, ideale per campeggi, festival o chiunque abbia bisogno di un vivavoce potente per le chiamate.