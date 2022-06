Uno tra i migliori portatili che si possano comprare è sicuramente il Macbook Pro, e una delle migliori idee che possiate avere è prendere un Macbook ricondizionato . È un ottimo modo per risparmiare e avere un computer in condizioni eccellenti, anche se non nuovo.

Attenzione, tuttavia, perché Macbook ricondizionati includono tanto i modelli molto vecchi quanto quelli più recenti. Se volete uno dei Macbook ricondizionati più recenti, ciò che vi interessa è un Macbook Pro Retina ricondizionato. La parola “retina” indica lo schermo ad alta risoluzione, e contraddistingue i modelli più recenti. Sono Macbook Pro Retina tutti i modelli prodotti negli ultimi anni, fino ai più recenti Macbook Pro Retina con processore Apple M1, come il Macbook Pro 14 .

Un Macbook Pro Retina ricondizionato costa meno di un prodotto nuovo, ma è controllato e verificato, così da garantire prestazioni pari a quelle del nuovo. Esteticamente, in genere, un Macbook Pro Retina ricondizionato è pressoché perfetto salvo piccole imperfezioni - mentre eventuali difetti più grandi (come graffi o ammaccature) saranno debitamente segnalati.

L’acquisto di un prodotto ricondizionato significa scegliere un ottimo compromesso tra novità, qualità e prezzo, godendo dei vantaggi di ognuno di questi aspetti. I vantaggi sono evidenti e il mercato dei prodotti ricondizionati è particolarmente attivo, tanto che i produttori stessi, compresa proprio la stessa Apple, offrono prodotti ricondizionati sui loro siti; anzi, spesso è possibile permutare il proprio usato quando si compra un prodotto nuovo.

Cosa distingue un Macbook Pro Retina ricondizionato?

Un Macbook Pro Retina è stato rigenerato - cioè riportato alle condizioni di fabbrica - e poi reimmesso sul mercato. Acquistare un prodotto ricondizionato, dunque, significa acquistare un prodotto pronto a ricominciare. I prodotti ricondizionati possono presentare piccoli difetti - graffi, segni di usura, batteria leggermente consumata - è importante ricordare come i produttori e gli store specializzati abbiano l’obbligo di segnalare quali problemi presentino. Inoltre l’acquisto di un prodotto ricondizionato è equivalente all’acquisto di un prodotto nuovo, per cui è possibile esercitare tutti i nostri diritti di consumatore - compresa la garanzia.

Come si acquista un Macbook Pro Retina ricondizionato

È possibile acquistare un Macbook Pro Retina ricondizionato direttamente dal sito di Apple, ma la selezione di prodotti è limitata e i prezzi relativamente alti, a volte troppo vicini al nuovo.

Ci sono poi i negozi specializzati, come il nostro partner Smart Generation . Qui trovate moltissimi Macbook Pro Retina ricondizionati, e trovate sia i modelli recenti, più costosi, sia quelli di qualche anno fa. Magari sono un po’ meno moderni, ma sicuramente costano meno.

In ogni caso, sia presso un rivenditore sia presso Apple, potrete contare su un prodotto che è stato controllato e che è garantito, quindi potrete fare il vostro acquisto serenamente.

Macbook Pro Retina: quali sono le principali caratteristiche?

I Macbook Pro Retina Pro sono il segmento di laptop Apple più performanti, dedicati a quei professionisti (creator, compositori, sviluppatori e così via) che abbiano bisogno di un hardware particolarmente prestante. Offrono le migliori prestazioni, uno schermo ad alta risoluzione e una batteria di lunga durata. E c’è sempre, naturalmente, l’iconico design dei Macbook.

Macbook Pro Retina ricondizionato: cosa significa display Retina?

Apple introdusse i display Retina nel 2010 sui propri device mobile, l'iPhone 4 e l'iPod Touch di 4a generazione. Da quel momento gli schermi Apple sono quasi tutti schermi ad alta risoluzione, che assicurano testi e immagini molto nitidi e leggibili. Il display Retina è stato adottato sulla maggior parte dei prodotti Apple: Apple Watch, iPhone, iPad, Macbook Pro Retina e iMac.

La dicitura “Retina” per uno schermo non è assoluta: Apple usa questa parola per descrivere un display dove i singoli pixel non si possono distinguere a occhio nudo, se ci si mette a un “normale” distanza di utilizzo. Dunque anche schermi molto diversi tra loro, come quello di un Macbook Pro ricondizionato e quello di un iPhone, possono chiamarsi Retina.

Come si rigenera un Macbook Pro Retina ricondizionato?

Secondo quanto riportato nell’apposita sezione da Apple, “tutti i prodotti ricondizionati certificati Apple devono seguire la procedura seguente. I rivenditori terzi osservano le stesse linee guida, prima di mettere in vendita un Macbook Pro Retina ricondizionato.

Il processo di rigenerazione di un Macbook Pro Retina

Nel concreto il processo di rigenerazione (o ricondizionamento) di un Macbook Pro Retina si può dividere in tre passaggi:

Quali sono i vantaggi di un Macbook Pro Retina ricondizionato?

I vantaggi dell’acquisto di un Macbook Pro Retina ricondizionato sono:

• Un Macbook Pro Retina ricondizionato è perfettamente funzionante

• Un Macbook Pro Retina ricondizionato è più eco-sostenibile

• Un Macbook Pro Retina ricondizionato offre una garanzia ulteriore che, a seconda del rivenditore, può estendersi dai 12 ai 24 mesi

• L’acquisto di un Macbook Pro Retina ricondizionato è fatturabile, poiché non si acquista da privato

• Un Macbook Pro Retina ricondizionato ha un prezzo ridotto dal 50 fino all’80% rispetto allo stesso device nuovo, ma presenta le stesse caratteristiche e qualità del modello nuovo. La percentuale di prezzo varia e, prima dell’acquisto, consigliamo sempre di confrontarla con lo “street price” del prodotto nuovo.

Come scegliere un Macbook Pro Retina ricondizionato?

Sono due le caratteristiche fondamentali da tenere in conto nell’acquisto di un Macbook Pro Retina (o di un altro device) ricondizionato.

Prima di tutto, bisogna rivolgersi a un rivenditore affidabile, e a tal proposito noi vi consigliamo di scegliere il vostro Macbook Pro Retina su Smart Generation .

Il secondo punto, invece, è puramente tecnico. Quando acquistiamo un Macbook Pro Retina o un altro prodotto ricondizionato, teniamo presente quanto tempo è passato dal suo lancio effettivo sul mercato. Potreste trovare il modello dell’anno scorso, oppure quello di cinque anni fa: entrambi sono stati trattati con cura, ma chiaramente non sono la stessa cosa.

Macbook Pro Retina ricondizionato: la scelta giusta

Se volete un bel portatile, ma senza spendere troppo, un Macbook Pro Retina ricondizionato è una scelta eccellente. Si spende meno, anche molto meno rispetto al prodotto nuovo, e ci si porta a casa un computer ad alte prestazioni, pronto ad accompagnarvi per anni.