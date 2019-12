Mac Pro e Pro Display XDR disponibili dal 10 dicembre

La data di lancio sul mercato di Apple Mac Pro e del monitor Pro Display XDR è finalmente nota ed è fissata martedì 10 dicembre, con le spedizioni del Mac top di gamma e del monitor professionale che inizieranno subito dopo.

La data di uscita di Mac Pro (2019) è stata confermata dalla stessa Apple, in una email dedicata a clienti selezionati.

Ancora non ci è dato sapere quanto tempo sarà necessario perchè le unità arrivino ai clienti finali, potreste ricevere un nuovo Mac Pro sotto l’albero in tempo per Natale (sempre che abbiate un/una fidanzato/a innamorato/a senza grossi problemi di spesa).

Voci di un lancio a dicembre erano nell’aria, e certamente Apple ha fatto tutto il possibile per far sì che la promessa di rendere disponibili Mac Pro e Pro Display XDR “in autunno” venisse mantenuta.

L’hardware è stato presentato a giugno, nel corso della WWDC 2019, ma abbiamo dovuto aspettare fino a oggi per una data ufficiale (e da allora sono arrivati tre nuovi iPhone e un MacBook Pro).

Spesa considerevole

Siamo ancora in attesa che Apple confermi le configurazioni e i prezzi del Mac Pro, ma ci aspettiamo che questi dati arriveranno sicuramente il 10 dicembre. Quello che sappiamo è che il modello base avrà un prezzo base di 5.999,00 dollari (qualche centinaio di euro in meno al cambio ma, in base alla politica dei prezzi adottati da Apple in Italia, il prezzo finale potrebbe essere di € 5.999).

Con quella cifra vi potrete portare a casa un processore Intel Xeon W octa-core, 32GB di memoria e una scheda grafica AMD Radeon Pro 580X. Scegliere opzioni di configurazione migliori, naturalmente, non fa che aumentare il prezzo, anche parecchio.

Stessa fascia di prezzo anche per Pro Display XDR, il cui prezzo base sarà di 4.999,00 dollari, senza supporto. Ovviamente questi sistemi sono riservati alla fascia alta del mercato, quella Premium.

Al momento in cui scriviamo il sito Apple mostra ancora la data di uscita di Mac Pro e Pro Display XDR “In arrivo in autunno”, ma questa cambierà il 10 dicembre quando tutte le domande relative a configurazioni e spedizione troveranno risposta.

Via MacRumors