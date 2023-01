Loki stagione 2: tutto quello che sappiamo finora

(Immagine:: Photo courtesy of Marvel Studios. ©Marvel Studios 2021. All Rights Reserved.)

Informazioni principali - In arrivo a metà del 2023 su Disney Plus

- Parte della Fase 5 della Marvel

- Le riprese sarebbero terminate a metà ottobre

- I registi di Moon Knight al timone della seconda stagione

- La storia riprenderà subito dopo la prima stagione

- Il ritorno di molti membri del cast

- Annunci di nuovi membri del cast a dicembre

- Il primo filmato mostrato nel trailer di Disney Plus 2023

- La serie avrà un impatto su altri progetti della Fase 5

La seconda stagione di Loki si prepara a diventare una grande serie televisiva del Marvel Cinematic Universe (MCU). Il prossimo episodio della popolarissima serie Disney Plus arriverà quest'anno, ma il suo impatto si farà sentire attraverso molteplici progetti del MCU.

Proprio come la prima stagione di Loki ha gettato le basi per l'arrivo di Kang il Conquistatore nella Fase 4 del MCU, il suo successore avrà un ruolo importante nell'impostazione dei progetti della Fase 5 e della Fase 6 della Marvel. Aspettatevi che la seconda stagione di Loki consolidi ulteriormente la serie solista del dio imbroglione come uno delle migliori serie Disney Plus di sempre.

Cosa sappiamo della seconda stagione di Loki prima del lancio? In questa guida troverete tutto ciò che vale la pena sapere sulla serie TV Marvel, compreso il cast confermato, le possibili trame, il futuro dello show e la probabile data di uscita su Disney Plus. E, ovviamente, per prepararsi alla stagione 2 di Loki, può sempre servire guardare i film Marvel in ordine cronologico.

Seguono spoiler completi sulla stagione 1 di Loki. Discutiamo anche le indiscrezioni sulla prossima uscita dello show, quindi saltate le sezioni dedicate al cast e alla trama (quando ve lo diciamo noi) se volete evitare gli spoiler prima dell'uscita.

Loki season 2, data di uscita

Quando tornerà la seconda stagione della serie televisiva di Loki? (Image credit: Disney Plus/Marvel Studios)

La seconda stagione di Loki non ha una data di uscita ufficiale, ma la Marvel ha confermato che arriverà a metà del 2023 (Si apre in una nuova scheda), come avevamo già suggerito.

Eric Martin - sceneggiatore di metà degli episodi della prima stagione di Loki - ha scritto tutti e sei gli episodi, mentre il duo di registi di Moon Knight, Justin Benson e Aaron Moorhead, si occuperà della regia. Data la propensione di Benson e Moorhead per l'horror indie e il soprannaturale, la prossima avventura di Loki potrebbe essere più spaventosa e inquietante della precedente. Secondo The Direct (Si apre in una nuova scheda), la seconda stagione avrà un rating TV-14.

Michael Waldron, autore della prima stagione, è tornato come produttore esecutivo. Anche la compositrice Natalie Holt è tornata dopo aver creato la colonna sonora di della prima stagione, che ci era piaciuta parecchio

Loki season 2 trailer

Waiting for a Loki season 2 trailer like...

Non c'è ancora un trailer, ma il primo filmato della seconda stagione di Loki è stato presentato durante il panel della Marvel al D23 Expo 2022.

Il filmato inizia con il Loki di Hiddleston che saluta qualcuno, ma inizia a dare segni di cedimento come hanno fatto i personaggi di Spider-Man: Into the Spider-Verse della Sony.

Successivamente, il teaser mostra Loki che scalpella un muro della TVA per portare alla luce un enorme volto in bronzo di Kang il Conquistatore, prima di tagliare su Loki che incontra il dipendente della TVA senza nome di Ke Huy Quan. Segue una rapida inquadratura di Sylvie che ascolta la musica, prima di vedere Loki e Mobius partecipare a un evento in smoking insieme a numerose varianti di Loki. Prima che ci venga spiegato perché si sono riunite così tante varianti, il teaser si conclude con Loki che cade nel mezzo di un enorme edificio della TVA.

È interessante notare che alcune di queste immagini vengono mostrate anche in un teaser trailer di Disney Plus 2023. Vediamo Loki che guarda qualcuno fuori campo mentre tiene in mano una scatola di, beh, qualcosa. Vediamo anche l'inquadratura di Loki e Mobius in smoking, presumibilmente con altre due varianti di Loki (o forse è uno dei suoi trucchi magici?) in piedi accanto a loro. Guardate qui sotto:

Loki season 2 cast

Loki e Mobius si riuniranno nella seconda stagione di Loki. (Image credit: Marvel/Disney)

Ecco l'elenco del cast della seconda stagione di Loki:

Tom Hiddleston nel ruolo di Loki

nel ruolo di Loki Owen Wilson : Agente Mobius

: Agente Mobius Gugu Mbatha-Raw nel ruolo di Ravonna Renslayer

nel ruolo di Ravonna Renslayer Jonathan Majors : Kang il Conquistatore

: Kang il Conquistatore Eugene Cordero : Casey

: Casey Tara Strong : Miss Minuti

: Miss Minuti Rafael Casal : TBC

: TBC Ke Quy Huan - TBC

- TBC Kate Dickie: TBC

Tornano Tom Hiddleston, Gugu Mbatha-Raw, Owen Wilson e Sophia di Martino. Anche il Kang il Conquistatore di Jonathan Majors, o una delle sue varianti (secondo il leaker del MCU DanielRPK (Si apre in una nuova scheda)), che apparirà dopo l'apparizione di Majors in Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Ke Huy Quan (Indiana Jones, Everything Everywhere All at Once) e, secondo Deadline (Si apre in una nuova scheda), Kate Dickie (Game of Thrones) sono stati annunciati come nuovi membri del cast, ma i loro ruoli sono un mistero.

Il personaggio di Eugene Cordero, Casey, l'impiegato della TVA che ruba la scena, ritorna ed è stato promosso a personaggio abituale (via Deadline (Si apre in una nuova scheda)). Anche Tara Strong, che ha doppiato Miss Minutes nella prima stagione, ha confermato che tornerà (via PopVerse (Si apre in una nuova scheda)). In base al finale della prima stagione, dovrebbe tornare anche Wunmi Mosaku nei panni di Hunter B-15, con Loki che si imbatterà in una versione della realtà alternativa del suo personaggio (insieme a Mobius) in una diversa Time Variance Authority (TVA).

Potenziali spoiler sul cast della seconda stagione di Loki seguono dopo il tweet qui sotto.

Glorious! Fans at #D23Expo dove further into the Multiverse with a first look at Marvel Studios' #Loki Season 2:

La seconda stagione di Loki è stata pensata per includere una squadra di supereroi chiamata Squadron Supreme. Nei fumetti, questo supergruppo proveniva da una realtà parallela a Terra-616 (l'universo principale dei fumetti Marvel) chiamata Terra-Squadrone. Tra i membri di questo gruppo ci sono stati eroi meno noti, come Nighthawk, Doctor Spectrum, Hyperion e Power Princess.

Tuttavia, ora sembra incredibilmente improbabile. Henry Cavill (The Witcher, Enola Holmes) ha smentito le voci che lo volevano nel ruolo di Hyperion (secondo Josh Horowitz), mentre diversi addetti ai lavori del MCU hanno smentito le voci sull'apparizione dello Squadrone Supremo.

Questo potrebbe spiegare perché Rafael Casel si è unito al cast. Deadline (Si apre in una nuova scheda) riporta che avrà un ruolo importante, mentre DanielRPK (via MCU News) suggerisce che interpreterà un agente della TVA disonesto, che fugge negli anni Settanta e diventa una star del cinema. Le speculazioni online indicano anche che Dickie sarà l'antagonista principale della seconda stagione, che potrebbe avere a che fare con il malvagio impiegato della TVA di Casel.

Loki season 2; trama

Loki e Sylvie dovrebbero tornare a collaborare nella seconda stagione. (Image credit: Marvel Studios/Disney Plus)

Non sorprende che i dettagli sulla trama siano scarsi. Tuttavia, il cast ha anticipato cosa possiamo aspettarci dalla storia della seconda stagione di Loki.

Secondo Entertainment Weekly (EW) (Si apre in una nuova scheda), Tom Hiddleston ha lasciato intendere che si concentrerà sulla "battaglia per l'anima della TVA", aggiungendo che la storia lo porterà a domande fondamentali come "Chi sono?" e "Dove sono?".

Parlando con il conduttore del talk show statunitense Jimmy Fallon (Si apre in una nuova scheda), Gugu Mbatha-Raw ha aggiunto: "Poiché il mio personaggio ha a che fare con il tempo e con la TVA, tornando in quel mondo è come se il tempo non fosse passato". Considerando che la serie televisiva di Loki ha a che fare con il continuum tempo-spazio - i suoi eventi tecnicamente esistono fuori dal tempo, dopotutto - i commenti di Mbatha-Raw sono prevedibili. In una chiacchierata con Entertainment Tonight, Mbatha-Raw ha anche detto: "[Nella seconda stagione] egoisticamente, la Cacciatrice di Taglie riesce a uscire dalla TVA, cosa di cui sono davvero entusiasta. I fan sono davvero entusiasti perché lo show è più audace e surreale. E, per molti versi, si spinge in luoghi più grandi e audaci della prima stagione".

Parlando con ComicBook.com (Si apre in una nuova scheda), i registi Aaron Moorhead e Justin Benson affermano che gli spettatori possono aspettarsi "qualcosa di nuovo e fresco", mentre Waldron ritiene che sia stato fondamentale per il team di sceneggiatori trovare "una nuova storia da raccontare" (secondo DiscussingFilm), altrimenti non valeva la pena di realizzare una seconda stagione.

📸NEW: Tom Hiddleston and Owen Wilson on the set of season 2 of Loki.

Sembra che la seconda stagione di Loki affronterà il lato emotivo del personaggio, come ha dichiarato Waldron al podcast Hero Nation (Si apre in una nuova scheda) di Deadline: "Ci sembrava di avere un nuovo terreno emotivo da coprire con Loki. Questo è l'unico modo per entrare nella seconda stagione. L'abbiamo assolutamente trovato. È una grande continuazione di quella storia che sembra diversa dalla prima stagione e speriamo che sovverta le aspettative".

Per Hiddleston, continuare a esplorare il percorso di redenzione di Loki è un'altra cosa che gli sta a cuore. "Capisco che il pubblico vede del bene in Loki - vogliono che superi i suoi ostacoli interni ed esterni", ha detto a Variety (Si apre in una nuova scheda). "Vogliono che ripari il rapporto con il fratello e che si trasformi nell'eroe che può essere.

"Lui si rende conto che in realtà, posso scegliere la mia strada e scegliere di fare la cosa giusta. O almeno scelgo di non ripetere gli stessi vecchi trucchi che ho ripetuto più volte in un ciclo di fiducia e tradimento". È emozionante mantenere tutte le caratteristiche che rendono Loki, Loki, e allo stesso tempo suonare una musica leggermente diversa al suo interno".

Non aspettatevi però nessuna fuga di notizie sulla trama da parte di Owen Wilson questa volta. Parlando con Variety (Si apre in una nuova scheda), Wilson ha confermato di aver ricevuto le proverbiali bacchettate dalla Marvel per aver rivelato che il suo personaggio aveva i baffi (prima dell'arrivo della prima stagione), portando i fan a dedurre che stesse interpretando l'Agente Mobius.

Seguono potenziali spoiler sulla seconda stagione di Loki.

Jonathan Majors potrebbe tornare nei panni di Kang il Conquistatore nella seconda stagione di Loki. (Image credit: Disney Plus/Marvel Studios)

Sembra che un episodio sarà ambientato negli anni '70, con Loki e l'agente Mobius vestiti in smoking in un contesto d'epoca. Stando ai filmati che abbiamo visto, è certamente così.

Tuttavia, uno dei poster di un eroe Marvel davvero oscuro - Phone Ranger - suggerisce che il periodo potrebbe essere quello degli anni Ottanta. Phone Ranger ha fatto il suo debutto nei fumetti solo nel 1985, quindi sarebbe strano se venisse menzionato in un episodio ambientato negli anni '70. Visti i viaggi nel tempo e gli aspetti multiversali dello show, però, la Marvel potrebbe far credere che Phone Ranger abbia debuttato prima in un universo diverso.

Tra le immagini trapelate dei poster c'è anche un riferimento a Eternals - potremmo vedere un cameo del Kingo di Kumail Nanjiani?. Altre foto trapelate mostrano che un ristorante McDonald's sarà un luogo chiave (grazie all'utente di TikTok Joel Sutton (Si apre in una nuova scheda) per il filmato).

Uno dei primi punti della trama della seconda stagione di Loki dovrebbe riguardare le conseguenze della comparsa di Loki in un'altra TVA. Nel finale della prima stagione, Loki si è ritrovato in una TVA che riconosce, insieme a persone che conosce, ma nessuna di loro sa chi sia.

Sembra che Loki rivelerà tutto su Kang (Jonathan Majors) e unirà le forze con Mobius per fermarlo. Questo permetterebbe a Mobius e Loki di riprendere il rapporto di amicizia che avevano nei primi episodi della prima stagione. Tuttavia, non ci aspettiamo che abbiano successo, visto che Kang è il principale antagonista della Saga del Multiverso, che si estende alle fasi 4, 5 e 6 del MCU.

Loki e Sylvie devono risolvere molti problemi di relazione. (Image credit: © Marvel Studios 2021. All Rights Reserved.)

Potremmo anche scoprire di più sui meccanismi interni della TVA. Come ha dichiarato Hiddleston a Marvel.com (Si apre in una nuova scheda), la "complessità morale" della TVA è un argomento affascinante. È stato solo sfiorato nella prima stagione, quindi potremmo dare un'occhiata più approfondita al suo funzionamento, ai suoi valori e alla bussola morale della sua forza lavoro. È interessante notare che DanielRPK (tramite l'account Twitter Marvel CineVerse (Si apre in una nuova scheda)) suggerisce che un nuovo concetto temporale chiamato Time Loom avrà un ruolo fondamentale nello spiegare la formazione della TVA e la sua esistenza al di fuori del tempo e dello spazio.

Una cosa che impareremo sulla TVA è l'influenza di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, con Waldron che dice: "Come si sono svolti gli eventi di questo film attraverso la lente della TVA? Come apparirebbero su un cronometro? Non lo so. Dovremo scoprirlo" (le citazioni arrivano da un account Twitter di fan chiamato Doctor Strange Updates (Si apre in una nuova scheda) ).

Per quanto riguarda Colui che resta, riapparirà? Visto che è stato ucciso da Sylvie nel finale della stagione 1, no - ma vedremo sicuramente Kang (o una delle sue varianti). Non è chiaro se questo Kang sarà la versione principale dell'MCU, ma il finale della prima stagione si concludeva con Loki che guardava una statua di quello che sembrava essere Kang nella TVA, quindi è possibile che sia lo stesso che apparirà in Ant-Man 3.

A proposito di Kang, la cacciatrice ha una stretta relazione con il genio del male che viaggia nel tempo nei fumetti Marvel. Ma, parlando con Digital Spy (Si apre in una nuova scheda), Mbatha-Raw ha ammesso di non essere sicura della direzione dell'arco caratteriale di Cacciatrice, dicendo: "Onestamente, non so davvero dove andrà a parare. Sento che c'è così tanto potenziale, soprattutto quando hai a che fare con il tempo, come fa Renslayer, capisci?".

Nel frattempo, Di Martino non è sicuro di cosa ci sia in serbo per Sylvie, e ha dichiarato alla rivista Elle (Si apre in una nuova scheda): "Non so nulla della seconda stagione. Non so quanto si discosterà da ciò che è successo alla fine della serie 1. Non so se Sylvie si allontanerà dal suo personaggio. Non so se sarà cambiata di nuovo quando la rivedremo. Non so dove sarà, in quale stato d'animo si troverà. Presumo che fondamentalmente sarà ancora lo stesso personaggio, ma il multiverso rende anche questo un po' complicato".

Infine, il desiderio di Mobius di possedere una moto d'acqua potrebbe avverarsi nella seconda stagione di Loki? Un'immagine trapelata (da Reddit (Si apre in una nuova scheda)) mostra che le riprese si stanno svolgendo in una località sconosciuta adornata dalla pubblicità di una moto d'acqua. Speriamo che questa volta Mobius riesca a "sfrecciare" verso il tramonto. Sempre che la seconda stagione sia il secondo e ultimo capitolo delle avventure in solitaria di Loki.

Loki stagione 2: che impatto avrà sul MCU?

Ant-Man 3 sarà influenzato dalla prima stagione di Loki. (Image credit: Marvel Studios)

I fan della Marvel sanno quanto la prima stagione di Loki sia già stata importante per la Saga del Multiverso. Il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha ribadito questo concetto nel settembre 2022, affermando che la seconda stagione di Loki collega tutte e tre le fasi (via Marvel.com (Si apre in una nuova scheda)), quindi potremmo vedere una terza stagione, in concomitanza con la Fase 6.

A prescindere dal fatto che sia in programma, l'impatto delle azioni di Loki e Sylvie si fa già sentire. Spider-Man: No Way Home è stato influenzato dagli eventi multiversali, mentre Doctor Strange 2 li ha esaminati in modo più dettagliato. Anche la prima stagione di What If...?, la serie TV antologica animata della Marvel, era vagamente collegata alla prima stagione di Loki, in quanto esplorava le versioni alternative dei personaggi del MCU e le dimensioni in cui abitano.

Per quanto riguarda i prossimi progetti del MCU, il Kang di Jonathan Majors è destinato a svolgere un ruolo importante. È uno dei tre cattivi di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, che arriverà nel febbraio 2023, e sarà presente in modo massiccio nella Saga del Multiverso. Avrà anche il suo film degli Avengers in stile Thanos: la Marvel ha infatti rivelato che La dinastia Kang è il titolo ufficiale di Avengers 5, in arrivo nel maggio 2025.

La seconda stagione di Loki potrebbe avere legami anche con il film dei Fantastici Quattro. I fan dei fumetti sapranno che Kang è legato al Dottor Destino, il famigerato cattivo dei Fantastici Quattro. È quindi plausibile che questo gruppo di supereroi possa ritrovarsi a combattere il Dottor Destino e una variante di Kang nella loro prima avventura solitaria nel MCU, che dovrebbe arrivare nelle sale nel novembre 2024.

Loki è apparso in un episodio della serie antologica Marvel What If...?. (Image credit: Marvel Studios/Disney)

Armor Wars, che avrà come protagonista Don Cheadle nel ruolo di War Machine/James Rhodes e che è in fase di sviluppo come film del MCU, potrebbe essere collegato a Kang se la Marvel decidesse di inserire Iron Lad (un'altra variante di Kang) nell'equazione. Gli eventi di Armor Wars saranno avviati da Secret Invasion, un'altra serie televisiva del MCU che verrà lanciata nel 2023, quindi la seconda stagione di Loki potrebbe influenzare anche la serie con protagonista Nick Fury.

Diverse fonti Marvel hanno affermato che la seconda stagione di Loki potrebbe persino avere un impatto su Deadpool 3, con il multiverso come potenziale via d'accesso al MCU per il Merc With a Mouth (e anche per il Wolverine di Hugh Jackman).

X-Men 97, un sequel a lungo atteso dell'amata serie animata degli anni '90, potrebbe avere legami con il multiverso, dato che esisteva nel suo Marvel tascabile anni prima dell'arrivo del MCU. Sembra quindi che la seconda stagione di Loki (e il suo predecessore) potrebbe portare molte risposte riguardo l'arrivo del multiverso, e su come esso influenzerà l'intero MCU.