Loki, la serie TV Marvel ha un elemento ispirato a I Teletubbies

La serie TV Disney Plus dedicata a Loki andrà in onda su Disney Plus tra meno di un mese e Marvel si sta già dando parecchio da fare per promuovere lo show.

Proprio ieri (16 maggio) l'attore che ha già interpretato il fratellastro di Thor nei film Marvel, Tom Hiddleston, è comparso in un video trasmesso durante la cerimonia degli MTV Movie and TV Awards per introdurre uno dei personaggi principali della serie.

Il filmato che potete vedere qui sotto introduce la figura dell'Agente Mobius, interpretato da Owen Wilson, ma non dice altro sulla serie. Per fortuna, in una recente intervista a Entertainment Weekly che ha visto come protagonisti il capo sceneggiatore Michael Waldron e la regista Kate Herron, sono emersi alcuni elementi finora sconosciuti, tra i quali c'è n'è uno davvero curioso.

Loki su Disney Plus avrà un elemento ispirato ai Teletubbies

Si, avete letto bene. La serie TV Loki prenderà ispirazione da uno dei programmi per bambini più popolari di sempre: I Teletubbies. Lo show è andato in onda dal 1997 al 2001 ed è stato ripreso nel 2015.

Durante l'intervista, Waldron ha rivelato alcuni indici sulla trama, che sembra essere incentrata sulle "scappatelle" del fratello cattivo di Thor.

Quando l'intervistatore ha fatto una domanda sull'ambientazione, lo sceneggiatore ha glissato. Waldron ha poi parlato di alcuni elementi presenti in Loki ispirati a altri celebri show, e stando alle sue parole, tra questi ci sarebbero anche I Teletubbies.

Come riportato da EW: 'Il team creativo non ha rivelato dettagli sull'ambientazione della storia, ma ha parlato di film e serie ai quali si ispira, citando pellicole come Blade Runner e serie come Mad Man, ma ciò che ha stupisce di più è il rimando a I Teletubbies. Herron non ha voluto rivelare quale elemento in particolare sarà riconducibile allo show per bambini rimandando la sorpresa al momento del lancio.

In poche parole dovremo attendere il 9 giugno per capire cosa c'entrano i Teletubbies con il Dio dell'Inganno. Nel frattempo, se proprio non state più nella pelle, qui sotto trovate il trailer ufficiale di Loki.

Time to begin the countdown 🕰 Marvel Studios' #Loki arrives in four weeks with new episodes every Wednesday starting June 9 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/QrpGax7HG1May 12, 2021 See more