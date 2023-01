L'iPad pieghevole potrebbe arrivare all'inizio del 2024

Secondo alcune fonti, un iPad pieghevole con supporto in fibra di carbonio è in lavorazione e potrebbe essere lanciato all'inizio del 2024.

Queste informazioni provengono da Ming-Chi Kuo, noto analista specializzato su Apple (Si apre in una nuova scheda). Sebbene non ci sia molto da ricavare dal breve trafiletto, quel poco che emerge delinea un quadro piuttosto interessante per il gigante tecnologico, nel 2023.

Secondo Kuo, il produttore cinese Anjie Technology fornirà il telaio in fibra di carbonio per il nuovo dispositivo, che potrebbe trovare un buon successo proprio grazie all'interesse per questo tipo di dispositivi - un interesse creato soprattutto da Samsung.

Il nuovo iPad pieghevole, poi, potrebbe arrivare insieme a un iPad Mini rinnovato, la cui produzione di massa potrebbe iniziare nello stesso periodo. Ma per i fan di Apple potrebbero non essere buone notizie: secondo Kuo infatti è possibile che "non ci siano nuovi iPad nei prossimi [nove-dodici] mesi", poiché Apple sta lavorando ai suoi prossimi dispositivi. Prevede inoltre che le spedizioni di iPad caleranno del 10-15% rispetto all'anno precedente, nel 2023.

Il Gruppo NPD, una società di ricerche di mercato, riporta le vendite di tecnologia negli Stati Uniti (Si apre in una nuova scheda) : si prevede che alla fine del 2022 si registrerà un calo dell'otto per cento rispetto all'anno precedente. Quest'anno il calo sarà di un ulteriore cinque percento.

Con la spesa dei consumatori destinata a diminuire, sembra che Apple si stia preparando ad affrontare un 2023 difficile. Nonostante il futuro prossimo appaia un po' cupo, Kuo afferma di essere convinto che l'iPad pieghevole e il nuovo modello di iPad Mini "aumenteranno le spedizioni [e] miglioreranno il mix di prodotti".

Voci di corridoio

Le notizie sui dispositivi Apple pieghevoli circolano su Internet da circa due anni. Già nel 2021 (Si apre in una nuova scheda), Kuo aveva dichiarato che un iPhone pieghevole con schermo da otto pollici sarebbe uscito quest'anno. Tuttavia, considerando i "principali problemi tecnologici e di produzione di massa" che affliggono il dispositivo, probabilmente non sarà ancora pronto.

Al più presto, questo “ iPhone Flip , ” come viene talvolta chiamato, dovrebbe essere lanciato nel 2025 e sarà molto costoso. Secondo una soffiata, il prezzo si aggirerà intorno alla cifra esorbitante di 2.500 dollari.

Secondo la società di analisi CCS Insights questa è l'ipotesi più probabile, visto il costo elevato di uno smartphone pieghevole e gli inevitabili problemi tecnici che tale dispositivo dovrà affrontare.

Ci deve essere un "prodotto maledetto" prima che le cose vadano bene, e potrebbe perfettamente essere un iPad, invece di qualcosa di "alto profilo" come l'iPhone. Samsung dà credito a questa teoria poiché prevede che anche Apple lancerà il suo primo pieghevole l'anno prossimo. Come CCS Insights, anche il gigante coreano pensa che si tratterà di una sorta di tablet.

Sembra quindi che a questo punto un dispositivo Apple pieghevole sia a dir poco inevitabile.