LG Rollable: costa come un appartamento ma si vede come un normale OLED

A tre anni dalla sua presentazione al CES 2018, LG ha finalmente reso disponibile il TV OLED LG Rollable.

Quanto costa? Circa 70.000€, cifra che per molti utenti supera il saldo del conto bancario.

La buona notizia è che, anche se non siete ricchi come Jeff Bezos o Elon Musk, quindi come chi scrive non potete nemmeno immaginare di acquistare un LG Rollable, non vi state perdendo granché (almeno in termini di prestazioni).

Pur trattandosi di un TV spettacolare, dal design innovativo e dotato di uno schermo arrotolabile, il pannello è lo stesso presente sui TV OLED LG della serie W usciti negli ultimi due anni. Per avere un termine di paragone, basti pensare che i modelli LG G1 usciti quest'anno montano un pannello migliore e più luminoso.

Come se non bastasse, l'ottimo LG C1 OLED uscito all'inizio del 2021 ha una qualità dell'immagine praticamente sovrapponibile a quella del costosissimo LG Rollable OLED, ma viene venduto a meno di un decimo del prezzo.

Qual'é il futuro dei TV OLED?

LG Display, l'azienda sussidiaria di LG specializzata nella progettazione e nella produzione di pannelli, mira a proporre schermi sempre più luminosi. Si tratta di una buona notizia dato che, almeno finora, i TV OLED hanno sempre sofferto se paragonati ai concorrenti QLED (almeno in termini di luminosità).

Il vantaggio di questi nuovi pannelli OLED è che manterranno i livelli di nero caratteristici di questa categoria di schermi, ma con un picco di luminosità più alto che si farà notare nelle scene d'azione intense, nelle esplosioni e nelle immagini ricche di luce solare.

Un altro espediente per migliorare la qualità dell'immagine dei TV OLED consiste nell'introduzione degli schermi QD-OLED, o Quantum Dot Organic Light Emitting Diode, che uniscono l'ottima saturazione dei Quantum Dot alla qualità dell'immagine tipica dei pannelli OLED.

Un'altra delle innovazioni di tendenza nel mondo degli OLED consiste proprio nei nuovi formati. Come visto al CES di quest'anno, LG ha in programma il lancio di altri TV OLED dal formato inedito, come il TV OLED trasparente che può essere integrato nella struttura del letto.

L'unico problema, almeno per ora, sembrano i prezzi completamente fuori mercato.