Lenovo, laptop con 5G e autonomia di una giornata entro la fine del 2019

Il mercato dei computer portatili potrebbe ricevere degli importati scossoni a breve. Infatti, Lenovo presenterà i suoi laptop con connettività 5G e autonomia di una giornata intera entro dicembre del 2019.

La fonte di questa indiscrezione è 91mobiles che, a quanto pare, ha parlato con un dipendente di Lenovo (rimasto anonimo). I portatili in grado di connettersi al 5G, la rete mobile di prossima generazione, potrebbero essere davvero una ventata di aria fresca per tutto il settore e, se 91mobiles ha ragione, non dovremo attendere a lungo.

Il 5G promette di portare velocità di download molto più elevate e una minore latenza, e i portatili con connettività 5G integrata potrebbero accedere a internet e sfruttare i servizi di streaming in cloud in maniera molto più rapida, potenzialmente rivoluzionando il modo in cui ne usufruiamo.

Autonomia di una giornata intera

Secondo quanto affermato da questo dipendente Lenovo, l'azienda sta anche lavorando a stretto contatto con Intel e Qualcomm per realizzare portatili con un'autonomia di ben una giornata intera.

Questo vuol dire che i laptop Lenovo potrebbero essere inclusi nel progetto di Intel, noto col nome di Project Athena, volto a rendere i portatili con Windows 10 più rapidi, più sottili e con un livello di autonomia pari a una giornata.

Nel frattempo, Qualcomm ha iniziato a collaborare con i produttori di portatili per produrre laptop con a bordo i propri processori. I chip Qualcomm portano in dote alcune caratteristiche tipiche degli smartphone come l'avvio istantaneo e connettività mobile sempre disponibile, oltre a un'autonomia davvero eccellente.

Si tratta sicuramente di indiscrezioni interessanti, ma è bene ricordare che la fonte è anonima, quindi, come sempre, la cautela è d'obbligo.

Detto ciò, è evidente che i produttori di laptop come Lenovo stanno cercando dei modi per raggiungere un'autonomia di una giornata intera e presto i computer avranno connettività 5G, quindi questa indiscrezione è senz'altro credibile.

Quello che è certo è che il futuro per il mondo dei laptop si preannuncia davvero interessante.