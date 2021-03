LEGO ricrea l'iconica pubblicità degli anni '80 per celebrare le donne

Quarant'anni dopo l'uscita dell'iconica pubblicità "What it is is beautiful", LEGO celebra la Giornata Internazionale dei diritti della donna con un progetto speciale, che spinge tutte le famiglie a incoraggiare e celebrare le abilità, le passioni, le aspirazioni e gli interessi delle giovani donne.

Secondo la ricerca dell’ultimo LEGO Play Well Study, il 73% dei genitori ritiene che le differenze di genere siano causate più dalle aspettative della società che dalle predisposizioni biologiche. LEGO si impegna a sostenere i bambini di oggi nella loro sfida agli stereotipi di genere nella società, creando una forza lavoro sempre più inclusiva e diversificata, che sia all’altezza degli ideali e delle aspettative delle nuove generazioni a prescindere dai loro interessi, passioni o aspirazioni di carriera.

Con la nuova campagna lanciata da LEGO, i genitori possono visitare questa pagina e mandare una foto dei loro bambini e la loro creazione LEGO, con una piccola descrizione che parli dell'inventiva dietro il processo creativo. Riceveranno in cambio un poster, nello stile della famosa pubblicità del 1981, pronto per essere stampato e condiviso con l'hashtag #LEGOFutureBuilders per celebrare le abilità e il potenziale delle bambine di oggi, destinate a diventare la prossima generazione di leader femminili.