Android Automotive: presto disponibili più applicazioni per il sistema di infotainment

Altre applicazioni Android per il settore automobilistico arriveranno presto

Piccole modifiche da parte degli sviluppatori garantiranno l'autorizzazione all'uso delle app

I servizi di gioco e di streaming sono al centro della prima ondata di app

Sempre più case automobilistiche stanno adottando Android Automotive come sistema operativo per i sistemi di infotainment dei loro veicoli. Con una piattaforma che offre un'esperienza simile a quella di un tablet, completa di Google Maps integrato, è facile capire perché molti lo considerano un software completo per le auto moderne.

Tuttavia, l'accesso al Google Play Store tramite il sistema di infotainment rimane piuttosto limitato. Al momento, solo un ristretto numero di applicazioni è autorizzato per un uso sicuro e conforme alle normative del settore automobilistico.

Le cose, però, stanno per cambiare. Google ha annunciato un nuovo “programma di applicazioni mobili pronte per l'auto”, progettato per facilitare l'integrazione di app idonee nei veicoli. Questo programma punta a rendere disponibili applicazioni nelle categorie video, giochi e browser con un impegno minimo da parte degli sviluppatori, accelerando così il loro arrivo sul Google Play Store. A partire da febbraio, i conducenti e i proprietari di veicoli potranno scegliere tra un numero maggiore di app nelle categorie selezionate.

Secondo Android Authority, Google ha analizzato il Google Play Store per identificare applicazioni di alta qualità che siano compatibili con i grandi schermi dei sistemi di infotainment e sicure da utilizzare quando il veicolo è parcheggiato. Inoltre, queste applicazioni devono funzionare con le CPU x86 e le relative ABI (Application Binary Interface) utilizzate nei sistemi delle auto, a differenza delle architetture ARM comunemente presenti in dispositivi mobili e tablet.

Questa evoluzione promette di arricchire l'esperienza d'uso dei sistemi di infotainment, rendendoli ancora più versatili e personalizzabili.

Un'esperienza smartphone, ma in versione auto

Tra i vari sistemi di infotainment provati nell'ultimo anno, quelli basati su Android Automotive si sono sempre distinti. Offrono un'interfaccia elegante e intuitiva, con il vantaggio che Google Maps si integra perfettamente con il veicolo, facilitando la pianificazione dei percorsi e tenendo conto dell'autonomia e delle esigenze di ricarica per i veicoli elettrici.

Tuttavia, uno dei limiti principali è stato il Google Play Store, che presenta un'offerta piuttosto ridotta per i display touchscreen sempre più grandi presenti nei veicoli moderni. Inoltre, esiste una disparità tra i produttori e i modelli di auto che possono accedere alla gamma completa di applicazioni, poiché Google richiede che i veicoli "soddisfino i requisiti del programma" prima di autorizzare la distribuzione degli aggiornamenti, come evidenziato da Android Authority.

Questa restrizione si applica anche al nuovo programma di applicazioni mobili pronte per l'auto: le app accelerate attraverso questa iniziativa saranno disponibili solo sui veicoli con Google integrato che soddisfano tutti i criteri tecnici stabiliti dall'azienda.

La buona notizia è che Google sta collaborando attivamente con i produttori di apparecchiature originali (OEM) per ampliare la lista di marchi e modelli certificati. Ciò significa che, entro la metà del 2025, la maggior parte dei veicoli dotati di Android Automotive avrà accesso a un numero significativamente maggiore di applicazioni, migliorando ulteriormente l'esperienza di utilizzo dei sistemi di infotainment.