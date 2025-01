Dyson Airwrap: nuove colorazioni per un tocco di lusso

(Immagine:: Dyson AirWrap in purple colourway with attachments scattered around)

Dyson ha appena presentato due nuove colorazioni in edizione speciale per i suoi iconici strumenti per lo styling dei capelli, e devo dire che sono davvero affascinanti. Le nuove tonalità, "Jasper Plum" e "Red Velvet & Gold", saranno disponibili per tutta la gamma di prodotti per capelli Dyson, inclusi il multi-styler Airwrap i.d., l'asciugacapelli Supersonic e la styler Airstrait wet-to-straight.

Sebbene le attuali opzioni di colore, come il viola e arancione o il turchese, siano vivaci e distintive, non sempre si adattano a chi cerca un design più sobrio ed elegante in strumenti premium. Le nuove tonalità, invece, offrono un aspetto sofisticato e lussuoso, ideale per chi desidera che il proprio strumento di bellezza sia in linea con uno stile adulto e raffinato.

La variante Jasper Plum sarà disponibile già dal 22 gennaio direttamente sul sito Dyson per il mercato italiano, mentre la combinazione Red Velvet & Gold arriverà entro fine febbraio. Queste nuove versioni potrebbero essere l'occasione giusta per chi, come me, stava valutando di acquistare un Airwrap. Al momento non ci sono informazioni precise sulla disponibilità in altri territori, ma Dyson ha comunicato che queste colorazioni arriveranno successivamente in altre regioni.

(Image credit: Dyson Supersonic Nural hair dryer in red with case, then the same dryer, the AirWrap and the AirStraight in purple)

Dyson descrive le nuove colorazioni come un omaggio all’amore, all’individualità e ai piccoli momenti dedicati alla cura di sé. La tonalità Jasper Plum, un mix di viola e prugna con dettagli rosa blush, vuole rappresentare forza e scoperta personale. La variante Red Velvet & Gold, invece, è un simbolo di raffinatezza e bellezza contemporanea.

Anche se non sempre è facile cogliere il significato profondo dietro queste scelte cromatiche, non si può negare che entrambe le opzioni siano esteticamente accattivanti. La versione Red Velvet, in particolare, si ispira alla tendenza del bordeaux, che attualmente domina nel mondo della moda, portando un tocco di eleganza anche agli strumenti per lo styling.

(Image credit: Dyson)

Gli strumenti per lo styling di Dyson sono tra i migliori disponibili sul mercato, sia per quanto riguarda gli asciugacapelli che per gli altri dispositivi per la cura dei capelli. Dopo essersi affermato nel settore degli aspirapolvere e dei ventilatori, Dyson ha fatto il suo ingresso nel mondo della bellezza con il Supersonic, un asciugacapelli che ha rivoluzionato il design tradizionale. Con un peso concentrato nell'impugnatura per un miglior bilanciamento e un design più aerodinamico, il Supersonic ha ridefinito il concetto di asciugacapelli. L'ultima versione, Dyson Supersonic Neural, aggiunge funzionalità intelligenti per rendere ancora più facile lo styling.

A seguire, Dyson ha lanciato l'Airwrap, un dispositivo innovativo che utilizza l'effetto Coanda per creare ricci senza il calore estremo delle piastre tradizionali. Più recentemente, il Dyson Airstrait ha introdotto un nuovo approccio per lisciare i capelli, evitando le temperature elevate e sfruttando invece lame d'aria concentrate per ottenere un effetto lisciante.

Tutti questi dispositivi, ora disponibili nelle nuove colorazioni Jasper Plum e Red Velvet & Gold, uniscono innovazione e stile, offrendo soluzioni sofisticate per la cura dei capelli.