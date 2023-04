Recensione Dreame Hair Glory

Perché puoi fidarti di TechRadar I nostri esperti revisori trascorrono ore a testare e confrontare prodotti e servizi in modo che tu possa scegliere il meglio per te. Scopri di più su come testiamo .

Quando si parla di cura dei capelli, uno degli aspetti più fondamentali per mantenere una chioma sana è scegliere strumenti di qualità, che ne migliorino le condizioni anziché peggiorarle. Uno degli ultimi dispositivi usciti sul mercato che promettono di far ottenere risultati al pari di quelli professionali è il Dreame Hair Glory, il nuovo asciugacapelli della marca cinese che negli ultimi anni si sta affermando per offrire apparecchi elettronici di fascia alta che sfruttano tecnologie altamente innovative.

Dreame è nota principalmente per elettrodomestici per la pulizia come aspirapolvere sia tradizionali che robot, quindi quando abbiamo ricevuto l’asciugacapelli ne siamo stati particolarmente interessati. Scopriamo dunque se l’Hair Glory vale la pena, e se rispetta veramente quanto promesso.

(Image credit: Giulia Serena)

Dreame Hair Glory - Recensione breve

L'asciugacapelli Dreame Hair Glory presenta tutte le caratteristiche del suo competitor diretto, il Dyson Ultrasonic, ma riesce addirittura a batterlo su svariati fronti, pur costano meno della metà.

Il phon è infatti estremamente piacevole all'aspetto, complice l'effetto satinato e i dettagli color oro rosa, nonché semplice da utilizzare: avrete a disposizione un pulsante per impostare la potenza dell'aria e uno per scegliere tra 4 temperature differenti, visualizzabili comodamente nel display posto sul retro.

La tecnologia a ioni negativi dell'Hair Glory vi permetterà di creare pieghe dall'aspetto professionale, riducendo il crespo e lisciando i capelli senza bisogno di utilizzare spazzole o piastre. Inoltre, il motore brushless rende l'asciugatura molto più rapida rispetto agli asciugacapelli tradizionali.

Infine, il dispositivo è più silenzioso rispetto alla media dei modelli sul mercato, risultando così adatto anche per un uso notturno senza disturbare familiari o vicini.

Disponibilità e prezzo

L’asciugacapelli Dreame Hair Glory al momento è venduto unicamente nel sito ufficiale del brand, ma nel momento in cui stiamo scrivendo questa recensione risulta esaurito. In ogni caso, il suo prezzo di listino è 129,00€ che, per quanto possa sembrare elevato per un phon, in realtà è estremamente competitivo quando guardiamo il suo competitor diretto, il Dyson Supersonic.

Il modello di Dyson che assomiglia di molto all’Hair Glory si trova infatti a circa 370,00€, quindi circa il triplo rispetto al dispositivo Dreame che, come vi racconteremo nei prossimi paragrafi, non ha nulla a che invidiare rispetto al molto più noto concorrente.

Design

(Image credit: Giulia Serena)

Il Dreame Hair Glory ha un design che si avvicina molto a quello del Dyson Supersonic: l’intera superficie dell’asciugacapelli ha una finitura lucida e dall’effetto satinato che risulta estremamente raffinato alla vista e al contempo non scivoloso. È evidente poi la cura nei dettagli che il brand ha infuso nel dispositivo, realizzando alcuni elementi come i pulsanti, il logo, la parte posteriore e il cavo di alimentazione con una colorazione oro rosa che crea un piacevole contrasto con il bianco.

Nel corpo dell’asciugacapelli sono presenti due pulsanti: quello per accendere il dispositivo e regolare la velocità tra due livelli, e quello per modificare la temperatura. L’Hair Glory ha infatti ben 4 impostazioni: aria fredda o calda, un mix alternato tra le due o 57°; la modalità selezionata si vedrà comodamente nel display posto nel retro del phon e durante l’utilizzo potremo cambiarla comodamente premendo il tasto fino a raggiungere quella desiderata.

Interessante è invece la presenza del filtro del flusso dell’aria fissato magneticamente alla base dell’asciugacapelli e che si può rimuovere in qualsiasi momento per rimuovere eventuali accumuli di polvere che potrebbero ostruire la fuoriuscita dell’aria.

Infine, nella confezione è inclusa anche una bocchetta pensata per far fluire l’aria in modo più uniforme e rendere più efficace la piega per le chiome lisce. Non è invece presente un diffusore per coloro che hanno i capelli mossi o ricci, e al momento, non è nemmeno in vendita separatamente nello store di Dreame.

Esperienza d’uso

(Image credit: Giulia Serena)

Il Dreame Hair Glory presenta un motore da 110.000 giri/minuto che genera una velocità dell’aria di 70 m/s e un volume di 55 m³/h; il risultato è un’asciugatura davvero potente e rapida: con la modalità calda abbiamo impiegato circa 15 minuti per asciugare completamente una chioma lunga e molto voluminosa, mentre con altri asciugacapelli le tempistiche sono di circa 20 minuti.

Abbiamo testato anche le altre modalità di temperatura, trovando particolarmente interessante quella costante a 57°, considerata da Dreame come quella perfetta per evitare danni causati dal calore. Il motore potente permette, infatti, di asciugare i capelli in modo efficiente anche con l’aria tiepida, mentre la bocchetta consente di indirizzare in modo preciso il flusso d'aria solo nelle zone bagnate.

Ciò che ci ha lasciato maggiormente stupefatti dell'Hair Glory è però la tecnologia Negative Ion Hair Care: nell'asciugacapelli è presente un trasmettitore di ioni negativi di platino, pensato per neutralizzare l'elettricità statica e lisciare i capelli con l'obiettivo di ottenere una piega liscia e lucente come quella del parrucchiere. Il modello di Dreamy riesce a emettere ben 300.000.000 anioni/cm³, in confronto al milione del Dyson Ultrasonic, e il risultato finale è molto meno crespo.

Infine, l'asciugacapelli risulta molto più silenzioso della media, emettendo meno di 76 decibel. Si tratta dunque di un'alternativa perfetta per chi deve asciugare i capelli nelle ore notturne senza voler disturbare i vicini, o per chi ha bimbi più piccoli che sopportano poco i rumori forti.

Dreame Hair Glory, ne vale la pena?

Compratelo se...

Cercate un asciugacapelli professionale

Grazie alle tecnologie innovative il Dreame Hair Glory è perfetto per chi cerca un phon con cui fare una piega professionale in pochi minuti.

Avete i capelli danneggiati

Le diverse modalità di temperatura permettono di asciugare efficacemente i capelli senza danneggiarli ulteriormente.

Non compratelo se...

Avete i capelli ricci

L'assenza di un diffusore potrebbe rendere l'asciugatura dei capelli ricci poco efficace dato che la bocchetta è pensata per le pieghe lisce.

Volete spendere poco

Nonostante venga venduto a un prezzo decisamente competitivo per le sue caratteristiche, il Dreame Hair Glory è comunque un'asciugacapelli di fascia alta, e dunque non adatto a tutte le tasche.