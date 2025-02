Dreame: annunciata la disponibilità di AirStyle Pro, l’innovativo strumento per lo styling 7 in 1

Dreame Technology annuncia con entusiasmo il lancio del Dreame AirStyle Pro, l'ultima novità nel settore dell'haircare. Disponibile al prezzo consigliato di 349€ sul sito ufficiale Dreame e su Amazon, il debutto è accompagnato da un'esclusiva promozione: 50€ di sconto per i primi 14 giorni.

Questo dispositivo 7-in-1 combina tecnologia avanzata e massima versatilità, offrendo risultati professionali direttamente a casa. Grazie al suo design innovativo, rappresenta la soluzione ideale sia per gli appassionati di styling, sia per i professionisti alla ricerca di prestazioni elevate con il minimo sforzo.

Il Dreame AirStyle Pro rivoluziona lo styling con una versatilità senza precedenti. Grazie ai suoi sette accessori magnetici, permette di asciugare, lisciare, volumizzare, arricciare e molto altro, racchiudendo più strumenti in un unico dispositivo. Ideale sia per ritocchi rapidi che per look sofisticati, offre tecnologie avanzate per uno styling pratico e sempre impeccabile.

Caratteristiche principali:

Asciugatura rapida: un potente getto d'aria ad alta velocità asciuga i capelli rapidamente senza disidratarli, garantendo una piega perfetta.

2 coni auto-wrap: arricciano automaticamente i capelli in entrambe le direzioni, creando onde perfette con il minimo sforzo.

Accessorio anti-crespo: riduce l'effetto crespo grazie a un flusso d'aria lineare, per un look sempre ordinato e curato.

2 spazzole liscianti: una morbida per capelli fini e cuoio capelluto sensibile, l'altra più rigida per capelli spessi, entrambe pensate per donare luminosità e morbidezza.

Spazzola volumizzante rotonda: aggiunge volume istantaneo, garantendo uno styling fluido e senza nodi.

Jet AirFlow Technology: potenza e precisione per un risultato impeccabile

Il motore da 110.000 giri al minuto genera un potente flusso d'aria ad alta velocità, permettendo un'asciugatura rapida e uno styling preciso. Le uscite d'aria a 360° assicurano una distribuzione uniforme, eliminando l'effetto spettinato per un finish perfetto.

La tecnologia di monitoraggio della temperatura analizza il calore 300 volte al secondo, proteggendo i capelli dai danni termici. Alternando aria calda per modellare e aria fredda per fissare, l’AirStyle Pro garantisce una tenuta prolungata senza compromettere la salute della chioma.

Prezzo e disponibilità

Il Dreame AirStyle Pro è ora disponibile al prezzo consigliato di 349€. Può essere acquistato tramite il sito ufficiale Dreame, su Amazon e nei negozi di elettronica specializzati.

Per il lancio, è attiva un’offerta esclusiva di 50€ di sconto, valida dal 17 febbraio al 2 marzo 2025!