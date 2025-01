Garmin introduce il passcode di sicurezza: aggiornamento per diversi modelli di orologi

Garmin ha appena introdotto l'aggiornamento beta per il primo trimestre del 2025, disponibile per gli iscritti al suo programma pubblico di beta testing. Sebbene molte delle novità si concentrino su miglioramenti alle funzioni esistenti, come Garmin Coach e Body Battery, una nuova funzionalità di sicurezza ha attirato l'attenzione: l'aggiunta di un passcode per le linee Fenix, Enduro, Forerunner, Venu e Vivoactive.

Chiamata semplicemente Passcode, questa funzione è progettata per proteggere i dati sensibili in caso di smarrimento o furto dell'orologio. Garmin ha spiegato che il sistema include un'opzione di rilevamento automatico del polso, che richiede l'inserimento di un PIN ogni volta che l'orologio viene rimosso dal polso per riottenere l'accesso.

La funzione, ancora in fase di test, sarà ufficialmente rilasciata "a breve" come parte delle funzionalità beta del primo trimestre. Finora, gli utenti Garmin hanno richiesto un codice solo per accedere a Garmin Pay, il portafoglio digitale gestito tramite l'app Garmin Connect. L'estensione del passcode all'intero dispositivo appare una mossa logica, considerando che gli orologi di fascia alta di Garmin contengono dati personali e sanitari sensibili. Inoltre, questa misura potrebbe fungere da deterrente contro il furto, impedendo ai ladri di resettare e rivendere gli orologi.

Quali orologi saranno aggiornati?

La funzione Passcode è disponibile per i seguenti modelli Garmin:

Garmin Fenix 8

Garmin Fenix E

Garmin Enduro 3

Garmin Forerunner 165

Garmin Forerunners 255, 265, 955 and 965

Garmin Venu 3

Garmin Vivoactive 5

La nuova funzione Passcode non è stata ancora testata sui modelli più datati delle linee Fenix, Venu, Vivoactive ed Enduro, né su dispositivi come il Garmin Instinct 3 e il Garmin Lily 2. Tuttavia, essendo ancora in fase di beta testing, c'è una buona possibilità che questa funzionalità venga estesa ad altri orologi Garmin in futuro, se il lancio iniziale si dimostrerà efficace e ben accolto dagli utenti.