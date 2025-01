Nintendo Switch 2 è stato ufficialmente annunciato

Nintendo ha finalmente annunciato ufficialmente il Nintendo Switch 2! Un teaser trailer ha mostrato alcune novità sul design della console, fornendo qualche indizio su cosa aspettarsi, anche se i dettagli rimangono piuttosto scarsi.

Quello che è confermato è che la nuova console avrà uno schermo più grande, un design rinnovato per i Joy-Con, un cavalletto più robusto, un dock per la TV e sarà disponibile nel 2025. Sarà compatibile con i giochi fisici e digitali del Nintendo Switch originale, anche se alcune eccezioni sono specificate nelle note del video.

Per quanto riguarda specifiche tecniche, nuovi titoli, prezzo e una data di uscita precisa, il trailer non fornisce alcuna informazione. Tuttavia, Nintendo ha annunciato un evento Nintendo Direct per il 2 aprile 2025, che sarà l’occasione per saperne di più. Segnatevi la data!

Ulteriori dettagli potrebbero emergere nei prossimi giorni. Questa pagina verrà aggiornata con eventuali informazioni trapelate e un’analisi completa di quanto mostrato nel trailer. Intanto, ecco il video del teaser:

Nintendo Switch 2 - Official Console Reveal Trailer - YouTube Watch On