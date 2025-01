Apple Intelligence: i prossimi aggiornamenti iOS e macOS la attiveranno automaticamente

Se state aspettando funzionalità come Genmoji, Image Playground, riepiloghi delle notifiche personalizzabili e la possibilità di gestire queste opzioni per singola applicazione, la prossima versione di iOS e macOS porterà queste novità ai dispositivi Apple dotati di Apple Intelligence.

Come riportato da 9to5Mac nelle ultime versioni beta per sviluppatori di iOS 18.3 e macOS Sequoia 15.3, la nuova versione del sistema operativo attiverà automaticamente Apple Intelligence. Questo significa che, se il vostro iPhone, Mac o iPad supporta le funzionalità di intelligenza artificiale di Apple, queste saranno abilitate di default. Se preferite non utilizzarle, sarà necessario disattivarle manualmente dalle impostazioni.

Nonostante ciò, l'attivazione non sarà una sorpresa: durante l'onboarding dopo l'aggiornamento, Apple spiegherà chiaramente che le funzioni di Apple Intelligence sono attive e quali benefici portano.

Attualmente, Apple Intelligence include un Siri migliorato (anche se non ancora il tanto atteso salto generazionale previsto per il 2025), strumenti per la scrittura, integrazione con ChatGPT, Image Playground, la funzione "Clean Up" in Foto, Memorie personalizzate sempre in Foto, e la nuova funzione Genmoji, tra le altre innovazioni.

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Apple ha annunciato nelle note di rilascio della beta di iOS 18.3 che, per gli utenti nuovi o che aggiornano i propri dispositivi a questa versione, Apple Intelligence sarà attivata automaticamente durante l'onboarding dell'iPhone. Una volta configurato il dispositivo, gli utenti avranno accesso alle funzionalità di Apple Intelligence. Per disattivare questa suite di funzioni, sarà necessario andare nel pannello delle impostazioni di Apple Intelligence e Siri e disabilitare l'opzione corrispondente.

Questa decisione di attivazione automatica segue il lancio iniziale di Apple Intelligence, avvenuto il 28 ottobre 2024 con l'uscita di iOS 18.1, iPadOS 18.1 e macOS Sequoia 15.1. Molte delle funzionalità incluse nella suite, come Genmoji e Image Playground, sono ancora in fase beta nelle versioni attuali e Apple invita gli utenti a fornire feedback per migliorare ulteriormente l’esperienza.

La Release Candidate di iOS 18.3, iPadOS 18.3 e macOS Sequoia 15.3, distribuita oggi agli sviluppatori, non introduce le nuove funzionalità di Apple Intelligence che sono state annunciate e molto attese. Al contrario, questa versione si concentra sulla correzione di bug e su un maggiore controllo della funzione Riepilogo notifiche, oggetto di critiche da parte di alcuni utenti nelle versioni precedenti.

(Image credit: Future / Apple)

Con l'ultima versione del software, i riepiloghi per le app di notizie e intrattenimento sono ora disattivati per impostazione predefinita. Tuttavia, è possibile gestire questa funzione per ogni singola app attraverso le impostazioni, dove saranno evidenziate con uno stile diverso per indicare che la funzione è ancora in fase beta.

Con il rilascio della release candidate delle beta per sviluppatori di iOS 18.3, iPadOS 18.3 e macOS Sequoia 15.3, è probabile che la versione beta pubblica segua a breve, con una release completa per tutti i dispositivi idonei nel prossimo futuro.

Se non avete ancora attivato Apple Intelligence, sappiate che questi aggiornamenti la abiliteranno automaticamente. E mentre esplorate le nuove funzionalità, assicuratevi di divertirvi a creare genmoji: la creatività è al centro dell'esperienza con Apple Intelligence.