Incertezza sui prezzi delle AMD RX 9070: Nvidia RTX 5000 crea pressione sul mercato

Secondo le ultime indiscrezioni, le schede grafiche RDNA 4 di AMD, il cui lancio è previsto per il primo trimestre del 2025, potrebbero trovarsi in una situazione complicata dietro le quinte. Dopo una presentazione piuttosto frettolosa dei modelli RX 9070 al CES 2025, AMD ha giustificato la brevità con la mancanza di tempo disponibile all'evento, una spiegazione che ha sollevato più di qualche dubbio. Alcuni osservatori hanno interpretato questa scelta come una strategia per osservare prima le mosse di Nvidia con le sue GPU RTX 5000.

Una nuova teoria, riportata da VideoCardz e originata da un moderatore del forum del sito tedesco PC Games Hardware (con il nickname Pokerclock), suggerisce che la causa di queste difficoltà potrebbe essere legata ai prezzi. Secondo Pokerclock, AMD avrebbe incontrato problemi nel fissare gli MSRP (prezzi al dettaglio consigliati) delle RX 9070. I prezzi inizialmente previsti sarebbero risultati troppo elevati rispetto alle nuove schede Blackwell di Nvidia, mettendo AMD in una posizione scomoda.

Sembra che AMD stia lavorando per rivedere i prezzi, cercando un equilibrio che non crei disagi con i partner di vendita al dettaglio che hanno già pagato per queste GPU RDNA 4. Questo potrebbe essere il motivo per cui le RX 9070 si trovano in una sorta di limbo commerciale, con il lancio ufficiale che subisce ritardi. Tuttavia, queste informazioni sono ancora voci e vanno prese con estrema cautela.

(Image credit: Future)

È ora di agire, AMD

È plausibile che ci sia del vero in queste speculazioni. I prezzi annunciati per le RTX 5070 e 5080 di Nvidia hanno certamente sorpreso molti, probabilmente cogliendo alla sprovvista anche AMD. Questo potrebbe spiegare il "mezzo lancio" delle RX 9070 al CES 2025 e la mancanza di una data ufficiale per il debutto completo, che secondo alcuni rumor potrebbe avvenire tra il 23 e il 24 gennaio.

Inoltre, il fatto che alcune schede RX 9070 siano già state avvistate presso i rivenditori suggerisce che AMD fosse pronta per il lancio, ma potrebbe aver fatto marcia indietro a seguito dell'annuncio dei prezzi delle GPU Blackwell di Nvidia. Questa teoria si allinea con le voci che indicano che AMD sta ancora lavorando per trovare un equilibrio nei prezzi, considerando le nuove dinamiche del mercato.

Anche Moore's Law is Dead, nel suo ultimo video, ha menzionato l'incertezza sui prezzi delle RDNA 4. Secondo il leaker, le cifre potrebbero aggirarsi intorno ai 499 dollari per la RX 9070 e 599 dollari per la RX 9070 XT negli Stati Uniti. In base ai benchmark interni trapelati, queste GPU potrebbero superare le RTX 5070 e 5070 Ti in termini di prestazioni, il che renderebbe i prezzi competitivi e giustificati.

Tuttavia, AMD non può permettersi di lasciare che questa incertezza persista. Un ritardo prolungato potrebbe indebolire l’interesse dei consumatori e dare ulteriore vantaggio a Nvidia. È cruciale che AMD prenda una decisione definitiva sui prezzi e annunci rapidamente i dettagli ufficiali, possibilmente già questa settimana se i rumor sono corretti. Con il mercato in fermento, il momento per agire è adesso, prima che l'entusiasmo inizi a svanire.