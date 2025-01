Vendite online: un'analisi sull'acquisto dei Calendari dell'Avvento da parte di 24 marchi

Uno studio ha analizzato strategie e criticità di 24 eCommerce nella vendita di Calendari dell’Avvento, offrendo soluzioni per migliorare l’esperienza d’acquisto online. La ricerca si concentra su fasi chiave come pre-lancio, packaging e post-vendita. In particolare è curioso notare come:

● In 12 casi su 24 non è stata fornita alcuna comunicazione pre-consegna.

● Solo il 33% degli shop analizzati offriva pagamenti rateali tramite servizi BNPL (Buy Now Pay Later).

● 8 shop su 24 presentavano politiche di reso poco chiare, spesso con spese di spedizione a carico del cliente.

La raccolta dei dati

Le problematiche evidenziate dallo studio riflettono sfide strategiche per le aziende del settore eCommerce. La mancanza di comunicazione pre-consegna, registrata in metà dei casi analizzati, può generare insoddisfazione nei clienti e impattare negativamente sulla fidelizzazione. Inoltre, solo un terzo degli shop offriva servizi di pagamento rateale BNPL (Buy Now Pay Later), una soluzione sempre più richiesta dai consumatori per la sua flessibilità. Anche le politiche di reso, spesso poco chiare o con costi aggiuntivi per il cliente, rappresentano un ostacolo alla fiducia dei consumatori.

Lo studio condotto da b2commerce, dal titolo Il Calendario dell’Avvento dei Calendari dell’Avvento, evidenzia come il settore possa beneficiare di interventi mirati. Tra le opportunità di miglioramento individuate, una comunicazione più chiara e tempestiva pre-consegna risulta fondamentale per migliorare l’esperienza utente. Servizi già citati come BNPL, già diffusi in molti settori, possono rappresentare un importante vantaggio competitivo, rispondendo alle esigenze di chi cerca maggiore elasticità nei pagamenti. Infine, rendere trasparenti e agevolare le politiche di reso è cruciale per costruire un rapporto di fiducia con il cliente.

Alcuni operatori si distinguono per l’adozione di pratiche che risolvono queste criticità, offrendo un modello di riferimento per il settore. Investire in tecnologie di tracciamento, sistemi di notifica automatizzati e opzioni di pagamento rateale integrati con i principali provider rappresenta una strada concreta per migliorare la competitività e la soddisfazione dei clienti.

Gli insights emersi evidenziano come anche piccoli accorgimenti possano migliorare l’efficienza operativa e la percezione del marchio da parte dei consumatori. I dati offrono alle aziende strumenti pratici per affinare strategie e massimizzare i risultati delle loro piattaforme eCommerce.