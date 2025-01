Nintendo Switch 2: chiarezza strategica per evitare errori come Wii U

Gli analisti hanno commentato il marchio del Nintendo Switch 2

Suggeriscono che si tratta di un buon nome per la console.

Questo perché è improbabile che i consumatori si confondano.

Se temevate che il consumatore medio potesse confondere il Nintendo Switch con il nuovo Nintendo Switch 2, potete stare tranquilli. Nintendo ha scelto un nome semplice e diretto, mettendo da parte la creatività per puntare sulla chiarezza.

"Per fortuna, Nintendo non ha cercato di essere creativa con il nome, che a mio avviso è una decisione molto sensata", ha dichiarato Serkan Toto, analista della società di ricerche di mercato Kantan Games, in un'intervista con IGN. Anche altri esperti del settore, come George Jijiashvili di Omdia Research, condividono questa opinione. "Chiamarlo 'Switch 2' potrebbe non essere innovativo, ma è sicuramente chiaro ed efficace", ha aggiunto.

La scelta sembra ovvia, ma va notato che Nintendo ha spesso evitato le denominazioni numeriche, preferendo nomi come Super Nintendo Entertainment System, Game Boy Advance o Nintendo 3DS. Tuttavia, dopo il flop della Wii U, che molti attribuiscono alla confusione generata dal nome, sembra che l’azienda abbia deciso di adottare una strategia più lineare, ispirandosi alla rivale Sony e alla sua serie PlayStation.

"È una strategia che ha funzionato benissimo per PlayStation negli ultimi 25 anni", ha sottolineato Jijiashvili. "Chiamarla 'Super Nintendo Switch' avrebbe potuto entusiasmare i fan, ma avrebbe rischiato di creare confusione, proprio come è successo con la Wii U". Anche Rhys Elliott di Midia Research ha evidenziato l'importanza di evitare equivoci: "Nintendo ora punta tutto sul marchio Switch, e non può permettersi di confondere i consumatori, considerando che tutto il suo ecosistema di intrattenimento, dai film ai parchi a tema, ruota attorno al brand della console".

Il Nintendo Switch 2 è stato ufficialmente presentato il 16 gennaio con un breve trailer. Il video ha mostrato un design che ricorda molto quello dell’originale Switch e ha lasciato intravedere alcune nuove funzionalità. Nel trailer è apparso anche quello che sembra essere un nuovo gioco di Mario Kart, che potrebbe essere uno dei titoli di lancio della console.