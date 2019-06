La Microsoft Surface Pen diventerà un auricolare Bluetooth?

Microsoft potrebbe presto trasformare la Surface Pen in un auricolare Bluetooth, da avvolgere intorno all'orecchio.

È l'idea descritta in un brevetto della stessa Microsoft, dove vediamo il pennino usato per disegnare o prendere appunti, ma anche trasformato in un auricolare per le telefonate.

Secondo il brevetto l'accessori - chiamato Flexible Carpenter’s Stylus with Dockable Earpiece – è un normale pennino con punta capacitiva, unico a un auricolare.

Il brevetto spiega che l'auricolare include un altoparlante, batteria e chip radio per comunicare con due diversi dispositivi (smartphone, PC, tablet). Si carica collegandolo al dispositivo principale.

Un diagramma preso dal brevetto (Image credit: Microsoft Technology Licensing)

Diventerà mai realtà?

Il brevetto lascia intendere che il pennino è realizzato con un materiale morbido, che permetta di avvolgerlo intorno all'orecchio. Il nome rimanda a falegnami e carpentieri, che spesso hanno l'abitudine di infilare la matita sull'orecchio. Un gesto che, nel caso della Surface Pen, la trasforma in un auricolare.

L'idea è piuttosto bella, per non dire entusiasmante, e ci piacerebbe vedere una futura Surface Pen con questa funzione. Ma si tratta solo di un brevetto, che potrebbe anche non diventare mai niente di concreto.

Qualsiasi sia il futuro di questo brevetto, fa piacere vedere che Microsoft è al lavoro per migliorare accessori e periferiche. Come nell'altro brevetto, individuato da Windows Latest , secondo il quale l'azienda potrebbe creare un pennino con uno schermo integrato per visualizzare notifiche, carica della batteria e altro.

Un pennino capacitivo con schermo integrato (Image credit: Microsoft Technology Licensing)

Speriamo di vedere almeno qualcuna di queste innovazioni con il Surface Pro 7 o i modelli seguenti.

Via OnMSFT