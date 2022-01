La gamma Samsung Galaxy Tab S8 compare per errore su Amazon Italia

Dopo una serie infinita di leak e anticipazioni, la gamma Samsung Galaxy Tab S8 è comparsa per intero in un annuncio di vendita pubblicato su Amazon Italia.

Il leak arriva a un giorno di distanza dalla comparsa di Galaxy Tab S8 Ultra sul sito ufficiale Samsung, ma in questo caso possiamo vedere tutti e tre i modelli ai quali sono associate le specifiche riportate nella descrizione.

Molte di queste erano state anticipate dai precedenti leak, ma considerando che si tratta di un annuncio comparso su Amazon Italia stavolta possiamo supporre che si tratti davvero delle specifiche dei tablet Samsung

L'annuncio è stato scoperto da PocketNow e Amazon lo ha rimosso dopo pochi minuti dalla pubblicazione, mossa che conferma la nostra ipotesi sull'attendibilità della fonte.

Samsung ha recentemente confermato che l'evento Unpacked 2022 verrà trasmesso a febbraio, probabilmente il giorno 8. In questa data dovremmo vedere anche la presentazione ufficiale della gamma Samsung Galaxy S22.

Samsung Galaxy Tab S8: le specifiche

Immagine 1 di 2 (Image credit: Amazon Italy / GSMArena) Immagine 2 di 2 (Image credit: Amazon Italy / GSMArena)

Il leak ha svelato tutte e tre le varianti del nuovo tablet Samsung, ovvero Galaxy Tab S8 Ultra, Galaxy Tab S8 Plus e Galaxy Tab S8. Tutti i modelli dovrebbero essere equipaggiati con processori Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, sistema operativo Android 12, fotocamere da 13MP e S Pen integrata.

Tra le differenze principali ci sono le dimensioni dello schermo: Galaxy Tab S8 dovrebbe avere un display da 11 pollici con risoluzione 2560 x 1600: Gaslaxy Tab S8 Plus invece potrà contare su uno schermo da 12.8 pollici con risoluzione 2800 x 1752, mentre per il top di gamma Galaxy Tab S8 Ultra si parla di un pannello da 14.6 pollici con risoluzione 2960 x 1848.

Stando alle specifiche riportate nell'annuncio, si potrà scegliere tra le colorazioni silver (argento), rose gold (rosa oro) e grigio su Galaxy Tab S8 e Galaxy Tab S8 Plus, mentre Galaxy Tab S8 Ultra sarà disponibile unicamente nella colorazione Gray Shades.

Come per i modelli della gamma Galaxy Tab S7 si potrà scegliere tra le versioni Wi-Fi o 5G per ciascuna variante. La memoria interna andrà da un minimo di 128GB a un massimo di 512GB, taglio disponibile solo per la variante Ultra. Non ci sono informazioni sull'eventuale presenza di uno slot SD Card.

Per quanto riguarda la batteria è indicato un valore di 8,000mAh per Galaxy Tab S8, 10,090mAh per Galaxy Tab S8 Plus e 11,200mAh per Galaxy Tab S8 Ultra.

Nell'annuncio non venivano riportati i prezzi, ma abbiamo già letto qualche indiscrezione a riguardo. In teoria il modello standard dovrebbe costare circa 700€, mentre la variante Plus avrebbe un prezzo vicino ai 900€. Il top di gamma Galaxy Tab S8 Ultra dovrebbe avere un prezzo di circa 1050€.

Si tratta di cifre approssimate ma che riteniamo piuttosto verosimili. Per saperne di più non rimane che aspettare l'evento Samsung Unpacked di febbraio.

Fonte: GSMArena