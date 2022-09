Jabra Elite 5, la nuova frontiera degli auricolari wireless

All’IFA 2022 di Berlino, tra gli altri produttori troviamo anche Jabra, che partecipa per presentare le nuove Jabra Elite 5, un nuovo modello di auricolari wireless di fascia media.

Jabra è un marchio che produce dispositivi per l’ascolto ed è praticamente onnipresente nelle nostre classifiche delle migliori cuffie e migliori auricolari wireless , battendosi per le prime posizioni con giganti del calibro di Samsung e Sony.

Le Jabra Elite 5 sono auricolari true wireless dalle qualità notevoli. Possono vantare la cancellazione di rumore attiva (ANC) ibrida tramite l’utilizzo di un chip Qualcomm QCC3050, e la presenza di ben 6 microfoni con riconoscimento e cancellazione del vento. Se avete mai ricevuto una chiamata da un luogo all’aperto in una giornata ventosa saprete benissimo cosa significa avere difficoltà a udire il proprio interlocutore.

Per questa ragione Jabra usa due gruppi di microfoni sulle Elite 5. Quelli esterni sono sempre attivi, mentre quelli interni vengono utilizzati solo in presenza di vento.

Potendo contare su due altoparlanti da 6 mm il suono è sempre chiaro e forte e grazie al Bluetooth Multipoint, è possibile collegare gli auricolari a due differenti dispositivi, come ad esempio automobile e smartphone. Una funzionalità davvero comoda se tendete a spostarvi molto, così non dovrete riconfigurare continuamente il dispositivo.

Le Jabra Elite 5 hanno un design compatto ed ergonomico, che rende più efficace l’ANC grazie ad una maggiore flessibilità nel posizionamento all’interno dell’orecchio. Gli auricolari possono inoltre contare su una protezione certificata IP55, contro polvere e acqua. Non saranno resistenti alle onde come le migliori cuffie impermeabili della nostra classifica, ma sopravvivranno alla vostra vita quotidiana senza problemi, a patto di non immergerle.

Come altri modelli, le Jabra Elite 5 vengono vendute insieme alla loro custodia, che in questo caso è certificata Qi e pertanto potrete ricaricarla anche senza connetterla. Questa garantisce agli auricolari 7 ore di ascolto e 4 ricariche, per un totale di 28 ore d’uso.

Tra le funzionalità più recenti troviamo la qualità di Qualcomm aptX Audio, ma è presente anche la funzionalità Spotify Tap Playback per far partire la musica in automatico con un semplice tocco. Non mancano nemmeno gli assistenti vocali di Google e Alexa, oltre che i recenti Google Fast Pair e Microsoft Swift pair.

Le Jabra Elite 5 sono già disponibili nei colori gold beige e nero titanio presso i rivenditori dell’azienda a 149 euro. Un prezzo che riteniamo legittimo, viste le notevoli specifiche su cui possono contare. Non vediamo però l’ora di provarli per poterli recensire dopo un’adeguata prova d’uso.