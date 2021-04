Le migliori cuffie professionali per ufficio del 2021

Se state cercando un paio delle migliori cuffie professionali o auricolari, per effettuare teleconferenze in ambito lavorativo, la nostra guida vi aiuterà a scegliere il miglior modello per le vostre esigenze. Non importa quanto sia chiassoso l'ambiente di lavoro, i modelli presenti in questa guida vi sapranno garantire la migliore esperienza di ascolto con un volume che vi permetterà di comunicare in maniera forte e chiara col vostro interlocutore.

La maggior parte delle cuffie professionali per ufficio include delle funzionalità che vi assicurano chiamate vocali e videochiamate con la massima qualità di audio e registrazione. Spesso sono dotate di microfoni di fascia alta con cancellazione del rumore, in modo che le persone con cui state parlando non sentano alcun brusio di sottofondo dovuto al rumore generato dai vostri colleghi.

Le migliori cuffie professionali offrono inoltre una fedelissima qualità audio senza costare eccessivamente. Sono anche abbastanza compatte, semplici da portare con sé e hanno un design elegante e un aspetto sobrio.

Per effettuare una videochiamata vi servirà necessariamente anche una webcam, pertanto date un'occhiata alla nostra guida se volete acquistarne una e vi servono indicazioni. Nel caso siate utilizzatori saltuari potete anche puntare ad una webcam economica, dato che non avrebbe senso investirci troppo.

Alcune delle migliori cuffie professionali hanno in effetti un audio così buono da essere valide anche come cuffie monitor, e non sfigurano quando vengono usate dai musicisti in studio, mentre cantano, suonano il basso elettrico o la chitarra.

Tuttavia, ci sono molti prodotti sul mercato, e questo può rendere difficile la scelta delle cuffie maggiormente adatte alle vostre esigenze, questa guida è nata per darvi qualche indicazione sui modelli che abbiamo provato e che ci sono piaciuti maggiormente, in modo che non dobbiate farlo voi.

Potete anche usare delle cuffie professionali, per ascoltare musica dai vostri dischi grazie ad un moderno giradischi.

Le migliori cuffie professionali a colpo d’occhio:

Sony WH-1000XM4 Plantronics BackBeat Go 810 Bose QuietComfort 35 II Plantronics BackBeat Pro 2 Sennheiser Momentum Wireless Sony WF-1000XM3 Shure SE215 Lypertek Tevi V-Moda Forza

Le migliori cuffie professionali del 2021

(Image credit: Sony)

Grazie alla combinazione di un’eccellente qualità del suono con un valido sistema di cancellazione del rumore, le Sony WH-1000XM4 sono le migliori cuffie professionali wireless business del 2020.

Sebbene non abbiano un aspetto significativamente diverso dai loro predecessori, una serie di nuove funzionalità tra cui l'accoppiamento multipoint, l'upscaling DSEE Extreme, la Rapida attenzione e la riproduzione / pausa automatica utilizzando il sensore integrato, permettono alle WH-1000XM4 a rivendicare il titolo di migliore cuffie del 2020.

Il prezzo è piuttosto alto, ma comunque competitivo rispetto a quelli di prodotti analoghi e questo ci fa preferire le Sony sopra la concorrenza più agguerrita.

Leggi la nostra recensione: Sony WH-1000XM4

(Image credit: Plantronics)

Per anni le Plantronics BackBeat Pro 2 sono state tra le nostre cuffie wireless preferite per via del loro suono eccellente, l’ottima qualità costruttiva e le altre caratteristiche. Sfortunatamente, erano anche piuttosto costose.

Plantronics ha realizzato ora le BackBeat Go 810, che utilizzano materiali di qualità più economica, ma che offrono un suono quasi identico rispetto al loro più costoso predecessore, sfoggiando oltretutto un design altrettanto chic.

Per questo motivo le BackBeat Go 810 sono le migliori cuffie per coloro che desiderano la connettività wireless rinunciando a qualche compromesso a livello costruttivo.

Leggi la nostra recensione: Plantronics BackBeat Go 810

(Image credit: Bose)

Bose ha aggiornato le già eccellenti QC35 aggiungendovi Google Assistant. Le cuffie sono identiche sotto ogni aspetto, tranne per il nuovo pulsante Assistente Google. La funzione di cancellazione del rumore di Bose è sempre da leader di classe, così come sono sempre validi qualità del suono e comfort.

L'Assistente di Google funziona bene su Android o iOS e offre un'esperienza simile all'utilizzo di Google Home. Le cuffie leggeranno anche le vostre notifiche, funziona che potrebbe essere ridondante per gli utenti di smartwatch. Google Assistant è un plus interessante ma non è certo il motivo per il quale si dovrebbero acquistare queste cuffie.

Nel complesso, Bose QC35 II NC è una cuffia eccellente per viaggiatori e pendolari. Bose ha trovato un buon equilibrio nelle funzionalità che sono in grado di soddisfare la maggior parte degli ascoltatori tradizionali. Gli audiofili, tuttavia, vorranno dare un'occhiata anche alla nostra raccolta delle migliori cuffie, per cercare la massima qualità del suono.

Leggi la nostra recensione: Bose QuietComfort 35 II

4. Plantronics BackBeat Pro 2 Le migliori amiche di un viaggiatore business Design acustico: chiuso | Peso: 0,289 kg | Lunghezza cavo: N / A | Risposta di frequenza: N / A | Driver: 40mm | Tipo di driver: dinamico | Sensibilità: N / A | Impedenza: N / A | Durata della batteria: 24 ore | Raggio wireless: 100 metri | NFC: No Migliori offerte Plantronics BackBeat Pro 2 di oggi BackBeat PRO 2, Stereofonico,... ePrice 169,09 € Vedi Plantronics Backbeat PRO 2... Amazon Prime 206,60 € Vedi Incredibile durata della batteria di 24 ore Cancellazione attiva del rumore Ottima qualità del suono Il design non è per tutti

Le Plantronics BackBeat Pro offrono un’ottima durata della batteria, grande qualità del suono e una buona cancellazione attiva del rumore. Se confrontate alle Bose QuietComfort 35s o alle Fidelio NC1, questa funzione è nettamente inferiore - ma a soli $200 (€200) è difficile pensare di poter acquistare una cuffia migliore.

In definitiva, le BackBeat Pro 2 sono dotate di un'incredibile durata della batteria, un comfort stupefacente e la possibilità di associare due dispositivi come se fossero uno e, soprattutto, una buona qualità sonora.

Leggi la nostra recensione: Plantronics BackBeat Pro 2

5. Sennheiser Momentum Wireless Incredibile fedeltà sonora a un prezzo competitivo Design acustico: chiuso | Peso: N / A | Lunghezza cavo: 1,90 metri | Risposta di frequenza: 16-22.000Hz | Driver: N / A | Tipo di driver: dinamico | Sensibilità: N / A | Impedenza: 28 ohm | Durata della batteria: 25+ ore | Raggio wireless: +10 metri | NFC: Sì Migliori offerte Sennheiser Momentum 2.0 di oggi Amazon Italy View Similar Amazon No price information Check Amazon Il suono migliore della categoria Durata della batteria eterna Pulsante multifunzione delicato Terribilmente costose

Queste cuffie wireless sono dotate di qualità superbe senza esclusione di colpi, ma a causa del prezzo proibitivo per molti saranno inaccessibili. Tuttavia, se siete degli amanti dell'audio che non bada a spese, non esitate: questo comodo set di cuffie vi durerà a lungo, probabilmente per anni.

Leggi la nostra recensione: Sennheiser Momentum Wireless

(Image credit: Sony)

Considerando che è ancora raro ottenere una cancellazione del rumore perfetta negli auricolari cablati, sorprende il fatto che Sony sia riuscita a realizzare un modello che non è solo wireless, ma true wireless.

Le Sony WF-1000X riescono a garantire un livello di cancellazione del rumore molto buono per un paio di auricolari: non offriranno lo stesso isolamento delle cuffie tradizionali, ma se si sta cercando un formato pratico ed elegante, varrà la pena tenerle in seria considerazione.

Nonostante alcuni difetti minori, riteniamo che Sony sia davvero andata a segno con le WF-1000XM3: non solo sono tra i migliori auricolari True Wireless in commercio, ma combinano una valida tecnologia di cancellazione del rumore ad una potenza particolarmente elevata. Se non si desidera l'inconveniente di spostarsi con cuffie di dimensioni standard, sono un'alternativa davvero attraente.

La durata della batteria è al di sopra della media e anche la custodia di ricarica è piuttosto snella. Dei controlli del volume simili a quelli delle PowerBeats Pro sarebbero stati preferibili, ma il nostro giudizio sul prodotto rimane comunque ottimo.

Leggi la nostra recensione: Sony WF-1000XM3

Se siete alla ricerca dei migliori auricolari in-ear dovreste davvero guardare l'intero catalogo di Shure, troverete diverse opzioni in-ear davvero eccellenti.

Tra tutti, tuttavia, i nostri preferiti sono gli Shure SE215: non sono i migliori della loro gamma, tuttavia offrono il miglior rapporto qualità-prezzo di qualsiasi altra cuffia Shure.

Certo, questi auricolari hanno un bell'aspetto grazie al design traslucido futuristico, ma la cosa migliore è che le potete acquistare per circa €90.

Leggi la nostra recensione: Shure SE215

(Image credit: Lypertek)

8. Lypertek Tevi Auricolari incredibilmente convenienti Design acustico: chiuso | Peso: N / A | Risposta in frequenza: 20-20.000Hz | Driver: 6mm | Tipo di driver: grafene | Sensibilità: N / A | Impedenza: N / A | Durata della batteria (interna): 10 ore | Durata della batteria (custodia di ricarica): 70 ore | Portata wireless: N / A | NFC: No Migliori offerte Lypertek Tevi di oggi Lypertek PurePlay Z3 2.0 True... Amazon Prime 99 € Vedi Ottimo rapporto qualità/prezzo Suono neutro a misura di audiofilo Grande durata della batteria Design forse un po' semplice

Se state cercando degli auricolari true wireless a basso costo, i Tevi di Lypertek sono certamente un'ottima scelta. Essi sono tra i migliori auricolari che abbiamo mai avuto occasione di provare, soprattutto grazie al loro prezzo conveniente.

Dotati di ricarica USB-C, hanno un suono ben bilanciato, una durata della batteria piuttosto lunga e sono anche impermeabili: in pratica possiedono tutte le opzioni che si possono desiderare in un modello economico.

Per questa ragione sono, sorprendentemente, in grado di rivaleggiare anche con auricolari di produttori più prestigiosi senza soffrire di alcun complesso di inferiorità. Difficilmente avremmo potuto chiedere di più, per il costo.

Leggi la nostra recensione: Lypertek Tevi

I V-Moda Forza hanno molto da offrire: suonano bene, sono costruiti per durare a lungo e hanno un design modulare innovativo che ci piace davvero. Gli auricolari Forza, quindi, sono perfetti per chiunque desideri utilizzarli in ogni momento della giornata, e in ogni situazione.

Certo, non godono di un suono perfetto, ma la resistenza all'acqua e il design modulare li rendono un'opzione piuttosto convincente.

Leggi la nostra recensione: V-Moda Forza