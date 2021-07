Italia-Inghilterra streaming, come vedere la finale di Euro 2020

La finale di Euro 2020 sarà giocata da Italia e Inghilterra. Martedì scorso l'Italia ha battuto la Spagna ai rigori dopo una emozionante partita che non ha trovato fine nemmeno con i tempi supplementari, mentre l'Inghilterra è riuscita a battere la Danimarca dopo alcuni eventi sfortunati, come l'autorete di Mikkel Damsgaard e un fallo in area di rigore, che poi Harry Kane è riuscito a trasformare in gol alla chiusura del primo supplementare.

Scopriremo chi sarà il campione d'Europa nella finale di Euro 2020, che si terrà oggi, domenica 11 luglio, alle ore 21:00.

La buona notizia è che sarà possibile vedere Italia-Inghilterra in streaming e gratis, ovunque siate nel mondo.

Italia-Inghilterra Euro 2020 live stream Data: Domenica 11 luglio

Orario d'inizio: 21:00 (ora italiana)

Stadio: Wembley Stadium, Londra, Inghilterra

Streaming gratis: RaiPlay

Altri canali: Sky Sport 1, Sky Sport Football, Sky Go, BBC (gratis), ESPN via Sling TV o FuboTV (USA) |

Per chi è all'estero si può usare ExpressVPN

Ci siamo, finalmente siamo arrivati all'attesissima finale di Euro 2020, la sedicesima edizione dei Campionati Europei di calcio.

Sia Italia che Inghilterra sono due squadre estremamente determinate ad arrivare alla vittoria. Sarà un match speciale, tutto da vedere quello di oggi, trasmesso in streaming gratuitamente da RaiPlay.

Nel torneo l'Inghilterra si è distinta per lo stile di gioco veloce e aggressivo, che gli ha permesso di incassare solo una rete (proprio dalla Danimarca), ed è data come favorita da molti esperti.

L'Italia ha giocato molto bene nelle scorse partite, ma non si è dimostrata sempre efficace nel piazzare la palla in rete, nonostante l'evidente impegno di gran parte dei suoi giocatori e degli eccezionali spunti personali che hanno reso gli Azzurri una delle squadre più famose al mondo.

Sarà certamente una partita emozionante, dato che l'Inghilterra (con un valore in cartellini approssimativo di 1,3 miliardi di Euro) farà letteralmente di tutto per portarsi a casa il titolo e una sconfitta in casa sarebbe uno smacco immenso per il proprio ego. Ma devono fare i conti con gli Azzurri che vorranno dimostrare di essere all'altezza della grande Italia, che ha vinto i mondiali dell'82 e del 2006.

Euro 2020 streaming gratis

Euro 2020 è trasmesso in streaming gratuitamente da molte TV europee, il che è una notizia fantastica per gli amanti del calcio in tutto il continente. Se preferite vedere lo streaming gratis ma con il commento in un'altra lingua, vi basterà usare una VPN, come spiegato più avanti. I canali che trasmettono Euro 2020 in streaming sono:

Italia - RAI

UK - BBC e BBC iPlayer

Francia - TF1

Germania - ARD e ZDF

Spagna - Mediaset

Come vedere Italia-Inghilterra dall'estero

Se siete in Italia e volete vedere Italia-Inghilterra in streaming, la cosa più semplice è andare su Raiplay, il sito di streaming della TV nazionale. All'estero potete scegliere di guardarlo sui canali disponibili, ma il commento sarà nella lingua locale.

Se volete vedere Italia-Inghilterra in live streaming e siete fuori Italia, ma volete vedere la finale di Euro 2020 con il commento in Italiano, allora vi servirà una delle migliori VPN. O, perché no, una delle migliori VPN gratuite.

Già perché la RAI, come le altre TV nazionali, non può trasmettere Italia-Inghilterra in live streaming fuori dai confini nazionali. Se avete un indirizzo IP non italiano, quindi, non potrete vedere la partita. E lo stesso vale se volete guardare la partita su Sky Sport.

Ed è qui che entra in gioco la VPN: con uno di questi servizi, infatti, potrete scegliere di avere un IP Italiano ovunque siate nel mondo, e così potrete godervi la partita con il commento in Italiano.

Usare una VPN è una scelta del tutto legale e i prezzi sono molto abbordabili. In genere sono abbonamenti da almeno un mese, e se non volete rinnovare si può dare disdetta in modo facile e veloce.

Usare una VPN è semplicissimo:

1. Scaricate e installate la vostra VPN: la nostra prima scelta è ExpressVPN

2. Connettetevi alla corretta posizione server: aprite l'app VPN e scegliete la posizione

3. Andate alla diretta streaming dell'emittente: se vi interessa la copertura completa del Wimbledon, avviate BBC iPlayer

(Image credit: M.Moira / Shutterstock.com)

Come guardare Italia-Inghilterra gratis in live streaming, in Italia