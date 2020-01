iPhone SE 2 dovrà costare davvero poco per avere successo nel 2020

The iPhone SE, with one of its more premium siblings

Quando l'iPhone SE è uscito nel 2016, è stata una boccata d'aria fresca per molti appassionati; il mercato degli " smartphone economici " si trovava infatti in condizioni poco brillanti, in quanto non si potevano acquistare molti buoni telefoni senza spendere cifre esorbitanti. Ma arrivò Apple con un modello che offriva funzionalità notevoli ad un prezzo relativamente basso.

Molti sperano che Apple faccia lo stesso con il tanto atteso iPhone SE 2 , che dovrebbe essere presentato a marzo 2020, ma grazie a recenti indiscrezioni sul prezzo siamo preoccupati del fatto che Apple non sarà in grado di replicare il successo dell'iPhone SE.

Secondo le più recenti informazioni trapelate, il prezzo di iPhone SE 2 arriverà a $ 399, che potrebbero tradursi in 509 euro - o qualcosa del genere.

Sarebbe esattamente lo stesso prezzo del suo predecessore, ma crediamo che Apple debba ridurre in modo considerevole i costi per rimanere competitiva nel 2020, per un buon motivo.

Il mercato è cambiato

Prima dell'iPhone SE, in genere bisognava pagare un sacco di soldi per acquistare un buono smartphone, poiché pochi telefoni economici disponibili sul mercato in quel momento erano all’altezza. Ecco perché l'iPhone SE era cosi popolare: non aveva quasi nessuna concorrenza diretta come rapporto qualità-prezzo.

Tuttavia, da allora sono trascorsi quattro anni e il mercato della telefonia è radicalmente diverso. Ora potete acquistare fantastici smartphone come il Moto G , Redmi e varie versioni "Lite" degli smartphone di fascia alta, ognuno ricco di straordinarie funzionalità e specifiche, e nessuno di questi vi costerebbe di più del prezzo di partenza di iPhone SE.

Quindi l'iPhone SE 2 di Apple entrerà in un mercato diverso rispetto al suo predecessore, un mercato pieno di dispositivi impressionanti e al tempo stesso convenienti che potrebbero facilmente competere con l'iPhone SE 2.

Ci aspettiamo che il nuovo smartphone Apple sia simile all'iPhone 8 , un telefono che probabilmente non è buono come la maggior parte degli smartphone oggi venduti a circa 400 euro.

Se Apple presenterà il suo nuovo iPhone a quel prezzo, si tratterà di un telefono moderatamente costoso con apparentemente meno funzioni rispetto ai concorrenti.

Si prevede che avrà solo una fotocamera posteriore, due in meno rispetto al Moto G8 Plus , e uno schermo da 4,7 pollici, molto più piccolo dello Xiaomi Redmi Note 8T da 6,3 pollici, che costa solo 170 euro circa.

Quindi l'iPhone SE 2 potrebbe essere più costoso e meno ricco di funzionalità rispetto alla concorrenza: gli unici potenziali clienti che potrebbero esserne conquistati sono persone che si impegnano a rimanere fedeli al sistema operativo iOS, ma anche loro potrebbero avere una valida alternativa.

Al momento in cui scriviamo, un nuovo iPhone 6S o un iPhone 7 risulterebbero più convenienti del prezzo dichiarato dell’iPhone SE 2 e, se siete disposti ad acquistare un telefono usato o ricondizionato, potete avere un modello di iPhone ancora più nuovo a prezzi convenienti. Anche questi modelli, seppur leggermente vecchi, possono ancora dire la loro. Mettendo da parte un chipset più recente, ci sono probabilmente poche ragioni per acquistare un iPhone SE 2.

Quindi, sia che voi stiate cercando un nuovo smartphone economico o siate fan di Apple che cercano di risparmiare denaro per un nuovo dispositivo, ci sono poche ragioni per prendere in considerazione l'iPhone SE 2, a differenza della concorrenza (sempre che il prezzo trapelato e le specifiche previste si rivelino corretti).

Se uscirà con le specifiche previste, l'unico modo in cui il nuovo iPhone SE 2 potrebbe replicare la popolarità dell'iPhone SE è tramite un prezzo super economico (stiamo parlando meno di 200 euro).

A quel prezzo o meno, l'iPhone SE 2 sarà un dispositivo competitivo e molto ambito. Ma se Apple dovesse andare nella direzione che porta a un prezzo superiore, sarebbe difficile raccomandare il nuovo iPhone "economico" rispetto ai tanti concorrenti oggi in circolazione.