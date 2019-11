Recensione Moto G7 Plus

Lo smartphone più potente della serie G è ricco di funzioni e ha un grande schermo, fotocamere soddisfacenti e delle buone prestazioni. Si tratta di un ottimo dispositivo per coloro che non possono permettersi un vero top di gamma.

Il Moto G7 Plus è la punta di diamante nel nuovo e conveniente quartetto G7 di Motorola, offre più potenza, fotocamere migliori e tecnologia di ricarica più rapida rispetto ai suoi fratelli più economici.

La fascia economica del mercato mobile continua a offrire sempre di più, il che significa che c'è molta concorrenza per la gamma Moto G7 - e questa è una buona notizia per i consumatori, in quanto significa che c'è una gamma di ottimi telefoni a basso costo tra cui scegliere.

Il G7 Plus ha molte caratteristiche interessanti, tra cui un ampio display da 6,2 pollici, 4 GB di RAM e doppia fotocamera posteriore, ma sono stati scelti anche un paio di compromessi per contenere il prezzo.

Questo non dovrebbe sorprendere, anche in passato la serie G ha risparmiato nelle aree giuste, riducendo al minimo qualsiasi esperienza utente negativa e offrendo un dispositivo dal valore eccellente.

La buona notizia è che Motorola ha ripetuto con successo il trucco con il Moto G7 Plus.

Moto G7 Plus: prezzo e disponibilità

Potete trovare il Motorola Moto G7 Plus con display da 6,2’’, doppia fotocamera da 16MP, 4 GB di Ram e 64 GB di archiviazione su Amazon a 319,99€. Tenete però d’occhio le offerte dato che spesso si può trovare a molto meno.

Design e display

Una volta visto il Moto G7 Plus, vi stupirà scoprire quanto Motorola si sia tenuta bassa con il prezzo.

La parte anteriore e posteriore sono in vetro, racchiudendo un telaio metallico e il dispositivo è veramente piacevole da tenere in mano, restituendo la sensazione di un prodotto di fascia alta. Dando un colpetto al vetro posteriore questo suonerà un po' vuoto, rivelando il suo vero costo, però non è qualcosa che vi ritroverete a fare spesso.

I tasti di accensione e volume si trovano sulla parte destra del telefono e sonopiacevolmente situati proprio all'altezza del vostro indice. Inoltre il pulsante di accensione offre una finitura ruvida che fornisce un ovvio feedback tattile del tasto sul quale si trova il vostro dito.

G7 Plus ha un display di grandi dimensioni, ma non è eccessivamente ingombrante da gestire. Misura 157 x 75,3 x 8,3 mm, pesa 176 grammi e si adatta bene alla mano, ma la copertura in vetro lo farà scivolerà facilmente sulle superfici sulle quali viene appoggiato.

Tuttavia, Motorola include una custodia protettiva in plastica soft touch nella scatola del Moto G7 Plus, che offre una presa e protezione migliorate, oltre al fatto che ci ha fatto piacere vedere un accessorio del genere compreso con il telefono.

Ci sono buone notizie per gli audiofili poiché il G7 Plus ha un jack per cuffie nella parte inferiore, insieme a un altoparlante e una porta USB-C.

Sul retro, proprio sotto il dosso della doppia fotocamera si trova lo scanner di impronte digitali all'interno del logo Motorola, molto facile da trovare con l'indice.

Motorola afferma che il corpo del G7 Plus è "idrorepellente", ma non impermeabile, quindi non immergete il telefono in acqua. In ogni caso non dovrebbe avere problemi sotto la pioggia.

Il display del Moto G7 Plus è uno schermo Full HD (2270 x 1080) da 6,2 pollici. C'è una cornice sottile nella parte superiore del display, e la fotocamera frontale è alloggiata in un notch a goccia.

Nella parte inferiore dello schermo c'è una cornice più spessa che ospita il marchio Motorola, un altro segnale che il Moto G7 Plus non è un prodotto premium quanto alcuni dei suoi rivali più costosi che riescono a rendere la cornice quasi inesistente.

Tuttavia lo schermo ci è piaciuto, sia il testo che le immagini appaiono nitidi, luminosi e colorati.