iPhone pieghevole, in caso di caduta si chiuderà da solo

A quanto pare, lo sviluppo dell'iPhone pieghevole non si è ancora fermato: una domanda di brevetto individuata di recente suggerisce che Apple stia cercando un modo per proteggere al meglio il dispositivo dalle cadute.

Disponibile sul sito web dello United States Patent and Trademark Office (Si apre in una nuova scheda) (USPTO), la domanda si chiama Self-Retracting Display Device And Techniques For Protecting Screen Using Drop Detection (dispositivo con display auto-retrattile e tecniche per la protezione dello schermo mediante il rilevamento delle cadute). Si tratta di un titolo piuttosto eloquente, e descrive in modo sintetico il modo in cui Apple potrebbe puntare a ridurre al minimo i danni allo schermo derivanti da cadute accidentali. Secondo la descrizione, il dispositivo avrebbe un qualche tipo di sensore all'interno, come un accelerometro. Se rileva che l'iPhone pieghevole sta cadendo, il sensore segnalerà un "meccanismo di chiusura regolabile elettronicamente" per chiudere rapidamente il telefono.

L'applicazione accenna al fatto che il meccanismo potrebbe non chiudersi completamente se l'iPhone è troppo vicino al suolo, lasciandolo parzialmente aperto. Ma va bene così, perché secondo il brevetto "anche piegando il display a un angolo inferiore a 180 gradi si può ottenere un certo grado di protezione". Per lo meno, l'impatto coinvolgerebbe i bordi al posto dello schermo.

L'iPhone pieghevole sarà uno dei migliori smartphone in circolazione?

Tutto quello che sappiamo di iPhone 15

Nuove tecnologie

Un altro aspetto che Apple sta studiando è la cerniera. L'iPhone pieghevole potrebbe essere composto da due schermi separati che si collegano l'uno all'altro quando il dispositivo è aperto, invece di avere una normale cerniera al centro. Così, quando il telefono è chiuso, lo schermo superiore si stacca da quello inferiore, il che dovrebbe favorire una protezione superiore. È difficile dirlo con certezza perché il documento non descrive l'esatto funzionamento del meccanismo.

Nel documento viene citato il fatto che il sensore dietro la protezione anticaduta potrebbe essere costituito da "accelerometri, giroscopi, bussole e/o altri componenti" per rilevare il movimento. Tuttavia, Apple non indica nessuna tecnologia nello specifico. La cosa più importante per l'azienda è che i meccanismi interni siano in grado di rilevare quando la velocità di caduta "supera una determinata soglia" per chiudersi automaticamente. Resta da vedere se il dispositivo sarà effettivamente in grado di registrare una caduta abbastanza veloce da chiudersi completamente.

Ormai si sente parlare di un possibile iPhone Fold da circa tre anni. In tutto questo tempo, sono trapelati altri brevetti e il concept del dispositivo è cambiato. In ogni caso, non aspettatevi che l'iPhone pieghevole esca presto. Le ultime indiscrezioni indicano un'uscita prevista per il 2025, quindi avete tutto il tempo di risparmiare per quello che probabilmente sarà uno smartphone molto costoso.