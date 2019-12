iPhone 5G, secondo gli analisti di mercato arriverà nel 2020

Ci aspettavamo che con l'iPhone 12 nel 2020 arrivasse il primo iPhone 5G , forse insieme a una gamma di dispositivi 4G, ma sembra che Apple possa presentare in anticipo la sua proposta 5G, più velocemente di quanto pensassimo.

Questo secondo la società di analisi Wedbush Securities , che ha pubblicato un rapporto sui piani di Apple per il 2020. Le prospettive sembrano essere ottimistiche per la domanda dell'iPhone 5G che, si dice, sarà rilasciato molto rapidamente.

Secondo i rapporti di Wedbush "iPhone 11 è solo l’inizio di questo 'superciclo' per Cupertino, con una serie di smartphone 5G che sarà svelata a settembre e che aprirà le porte agli aggiornamenti di iPhone su tutta la linea".

È interessante notare che l'iPhone 11 è considerato il capostipite di questo nuovo 'superciclo' nonostante non si tratti di un telefono 5G , ma ciò significa che l'iPhone 5G potrebbe essere piuttosto simile ai modelli del 2019 in termini di design.

In effetti, Wedbush prevede che saranno rilasciati cinque iPhone nel 2020, anche se ovviamente non saranno tutti 5G. Ci aspettiamo l’arrivo dell’ iPhone SE 2 , un iPhone economico che probabilmente sarà 4G e potrebbe avere anche una versione 'Pro', tuttavia è possibile che i restanti nuovi iPhone saranno pronti per la rete 5G.

È già possibile acquistare telefoni 5G , anche se non sono ancora così popolari. Ciò è principalmente dovuto al prezzo, ma anche alla mancanza di connettività, in quanto il 5G è disponibile solo in alcune aree selezionate. Tuttavia, quando Apple presenterà l’iPhone 5G il suo successo potrebbe aumentare, spingendo molte più persone ad acquistare i dispositivi e incoraggiando anche gli sviluppatori a lavorare di più sulla tecnologia.

Wedbush prevede da 200 a 350 milioni di vendite per l'iPhone 5G, tuttavia resta ancora da vedere se tali previsioni saranno accurate poiché Apple è meno avvantaggiata rispetto ai suoi competitor riguardo ai telefoni 5G.