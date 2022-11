iPhone 15, nuova fotocamera per scatti superlativi in qualsiasi situazione

I prodotti Apple sono da sempre tra i migliori smartphone per la fotografia e un recente leak ha appena svelato che la qualità degli scatti potrebbe aumentare ancora, grazie al nuovo sensore in arrivo per iPhone 15.

La notizia è giunta da Apple Insider che, tramite Nikkei Asia, ha parlato di un sensore progettato da Sony per aumentare il livello del segnale di saturazione in ogni pixel e restituire scatti migliori in condizioni di scarsa illuminazione. Inoltre, si avrà un migliore bilanciamento generale dell’immagine tramite una più efficace riduzione della sovra e sottoesposizione.

Trattandosi di un leak non resta che aspettare una dichiarazione ufficiale o la pubblicazione di nuove informazioni in questa direzione. Tuttavia, se consideriamo il recente upgrade del sensore di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max e l’improbabilità che venga repentinamente cambiato a solo un anno di distanza, il nuovo obiettivo potrebbe fare la sua comparsa esclusivamente su iPhone 15 Ultra.

iPhone 15: un comparto fotografico interamente rinnovato

Se il leak verrà confermato, il nuovo sensore entrerà a far parte di una serie di miglioramenti apportati al comparto fotografico, tra cui una fotocamera periscopica che consentirebbe ad iPhone 15 di aumentare lo zoom dai 3x di iPhone 14 Pro fino a 5x e, potenzialmente, anche pareggiare i 10x di Samsung Galaxy S22 ultra.

Le novità non si fermano qui e l’attenzione alla qualità delle immagini che Apple sembra aver messo in campo si estende anche ai video con iPhone Ultra e Pro che potrebbero offrire la possibilità di registrare in 8K.

L’ultimo quadrimestre del 2023 si prospetta pieno di novità e, in caso i leak venissero confermati, l’unico obiettivo in comune tra le fotocamere di iPhone 14 e iPhone 15 sarebbe quello ultra-grandangolare.