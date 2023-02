iPhone 15 finalmente avrà più di 6GB di RAM

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla società diricerca taiwanese TrendForce (Si apre in una nuova scheda), il prossimo iPhone 15 riceverà un aggiornamento della RAM su tutta la linea. La notizia suggerisce che Apple sta pianificando un aumento della capacità e delle specifiche della DRAM, che potrebbe potenzialmente aumentare le prestazioni del prossimo iPhone top di gamma.

In precedenza la stessa fonte aveva riferito che i modelli Pro (e quindi anche iPhone 15 Ultra) potrebbero essere aggiornati a 8 GB di RAM, un modesto incremento rispetto agli attuali 6 GB, che però potrebbe portare a prestazioni più efficienti. Si ipotizza invece che i modelli standard iPhone 15 e iPhone 15 Plus non vedranno un aumento di capacità.

Apple inoltre potrebbe anche prendere in considerazione un cambiamento delle specifiche per i modelli non Pro introducendo la RAM LPDDR5, più veloce rispetto alla LPDDR4X di iPhone 14. iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max utilizzano attualmente LPDDR5, quindi questa modifica potrebbe avvicinare le prestazioni dei modelli non-Pro a quelle dei modelli Pro.

La combinazione tra l'aumento della RAM e il futuro chipset A17 Bionic potrebbe consolidare il vantaggio di Apple nell'ambito delle prestazioni. Si tratterebbe del primo aggiornamento della RAM dopo l'introduzione della capacità di 6 GB con iPhone 12 Pro.

Nel complesso, tra il nuovo design e l'arrivo della porta USB-C, iPhone 15 Pro potrebbe facilmente diventare uno dei migliori smartphone del 2023.