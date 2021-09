iPhone 14: quando esce, prezzo, specifiche

Nonostante iPhone 13 sia appena stato presentato, iPhone 14 fa già parlare di se, con insider che pubblicano possibili specifiche e persino render non ufficiali del futuro successore.

Anche se tutto questo è naturalmente da prendere con le pinze, le informazioni disponibili possono darci un'idea chiara di come potrebbe essere il nuovo smartphone.

Inseriremo di seguito tutte le informazioni relative a specifiche, uscita e prezzo di iPhone 14, che aggiorneremo costantemente ogni qual volta saranno disponibili novità.

iPhone 14: dritti al punto

Cos'è? iPhone 14 è il futuro successore di iPhone 13

iPhone 14 è il futuro successore di iPhone 13 Quando esce? Probabilmente a settembre 2022

Probabilmente a settembre 2022 Quanto costerà? Possibilmente a partire da 939€

iPhone 14: uscita e prezzo

Nonostante l'ovvia mancanza di informazioni relative all'uscita di iPhone 14, è possibile ipotizzare la data di rilascio basandosi sui periodi in cui l'azienda di Cupertino tende abitualmente ad annunciare i suoi nuovi prodotti.

iPhone 13 è stato presentato il 14 settembre 2021 e sarà disponibile il 24 settembre. Anche se probabilmente non vedremo iPhone 14 nel 2022 per quelle esatte date, Apple svela di solito i nuovi modelli il primo o il secondo martedì di settembre, il che significherebbe il 6 o il 13 settembre dell'anno prossimo.

Di conseguenza è possibile immaginare che iPhone 14 sarà disponibile al preordine per il 9 o il 16 settembre 2022, escludendo possibili eccezioni.

Per quanto riguarda il prezzo è lecito aspettarsi delle cifre del tutto simili, se non analoghe a quelle di iPhone 13, che è disponibile a partire da 939€ nella variante standard.

iPhone 14 avrà un prezzo simile ad iPhone 13? (Image credit: Apple)

Schermo e design

Delle informazioni relative al possibile design, provengono da un rendering non ufficiale su iPhone 14 Pro Max.

Come mostrano le immagini di seguito, questo include una fotocamera alloggiata in un foro sul display anziché in una tacca, con il Face ID presumibilmente posizionato sotto lo schermo. Le tre fotocamere posteriori sono molto snelle e non hanno un alloggiamento, non sporgendo troppo dal corpo e rendendo la parte posteriore pressoché piatta.

La backcover ha un materiale in vetro semilucido, mentre i laterali della scocca, dove nella parte sinistra troviamo i pulsanti volume rotondi, sono in titanio invece che in acciaio inossidabile come su iPhone 13 Pro Max, in linea con quanto anticipato da Apple Insider. Nella parte inferiore è anche presente una porta Lightning.

Sebbene la fonte affermi di aver visto un modello color rosa oro, quello del render è un verde scuro non ufficiale.

(Image credit: Jon Prosser / RendersByIan)

Il render è stato realizzato da Jon Prosser, un'insider dal "curriculm misto" che spesso è riuscito ad azzeccare le previsioni, trovandosi anche in linea con Ross Young, un'altra fonte conosciuta.

Proprio Young ha suggerito già da giugno il posizionamento del Face ID sotto lo schermo, anche se la presenza di questa caratteristica non è del tutto garantita essendo ancora in fase di sviluppo da parte di Apple, che deve ancora metterla a punto.

L'insider aggiunge inoltre che iPhone 14 avrà uno schermo OLED da 6,06 pollici con risoluzione di 1170 x 2532 e una frequenza di aggiornamento di 60Hz, che sarà di 120Hz su iPhone 14 Pro.

iPhone 14 Pro Max dovrebbe invece avere uno schermo OLED da 6,68 pollici con risoluzione di 1284 x 2778 e frequenza di aggiornamento di 120Hz. iPhone 14 Max, che invece avrà una frequenza d'aggiornamento di 60Hz, dovrebbe anche sostituire iPhone 14 Mini.

Batteria e comparto fotografico

Mentre su iPhone 14 Pro Max, come mostrato dal render, dovrebbero essere presenti tre obiettivi, sulla scia di iPhone 13 la variante standard potrebbe mantenere le due fotocamere, ma con differenti sensori.

Ming-Chi Kuo, un insider affidabile sulle anticipazioni Apple, ha affermato che iPhone 14 Pro e Pro Max avranno ciascuno un sensore principale da 48 MP, rispetto ai 12 MP dei modelli attuali, con la possibilità di registrare video in 8K.

iPhone 13 Pro (Image credit: Apple)

Un brevetto suggerisce pure la possibile presenza di un obiettivo periscopio con zoom ottico a lungo raggio, ma la maggior parte delle fonti afferma di dover aspettare almeno iPhone 15 per un'aggiunta del genere.

Venendo alla batteria, informazioni miste riferiscono della possibilità di avere sia più capienza che al tempo spesso telefoni più spessi, da cui si può intuire un'effettiva grandezza fisica maggiore del pacco batteria.

iPhone 14 dovrebbe inoltre supportare la ricarica magnetica MagSafe, in aggiunta a quella via cavo tramite il connettore Lightning.

Specifiche e funzionalità

Una cosa di cui si può esser quasi certi, è la presenza del futuro chip A16 Bionic, che secondo Ross Young verrà realizzato con processo produttivo a 4nm, garantendo un ragionevole aumento di efficienza sui consumi rispetto all'attuale chip.

Incerta invece è la presenza del Touch ID sotto lo schermo che sarebbe stato anche testato da Apple, adesso però concentrata completamente a sviluppare Face ID, come riportato da Mark Gurman, un'altra affidabile fonte del settore.

Un altro brevetto lascia infine presagire il ritorno del 3D Touch sotto una nuova forma, che utilizzerebbe il feedback tattile per rendere le interazioni più intuitive. Trattandosi tuttavia di brevetti nulla di tutto ciò ha la sicurezza di essere implementato, almeno fin quando ci avvicineremo ai mesi di presentazione di iPhone 14.