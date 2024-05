Le GPU AMD RDNA 4 potrebbero arrivare a breve, gli indizi arrivano dai driver

AMD ha distribuito un massiccio aggiornamento dei driver Linux con 24.000 linee di codice per le schede grafiche RDNA 4.

Come riportato da Phoronix.com (fonte: TweakTown), è stato implementato un nuovo driver del kernel Linux per il "supporto AMD GFX12 Mesa". Si ritiene che GFX12 sia il nome in codice delle prossime GPU Radeon RX 8000 basate sulla nuova architettura RDNA 4. Questo aggiornamento aggiunge il supporto GFX12 per ogni tipo di dettaglio tecnico, oltre a una serie di ottimizzazioni (che consistono in una serie di ottimizzazioni).

L'aggiornamento aggiunge il supporto GFX12 per ogni sorta di intricata tecnica, oltre a una serie di ottimizzazioni (per un totale di 23 patch).

Oltre all'ottimizzazione dei video e della codifica, c'è anche un codice iniziale per GFX12 che sembra essere anche per Vulkan.

Questa notizia arriva a poche settimane dal Computex, previsto per l'inizio di giugno, un evento in cui potremmo vedere il primo sguardo completo a RDNA 4 dopo mesi di voci e speculazioni.

Dalle attuali indiscrezioni, sembra che la linea RDNA 4 di AMD possa essere più iterativa che innovativa, in quanto l'azienda sembra è intenzionata a conservare i suoi grandi miglioramenti per RDNA 5. Le recenti speculazioni sulle prestazioni lasciano intendere che la serie Radeon RX 8000 potrebbe essere più una "correzione" di alcuni problemi di RDNA 3 che un enorme passo avanti.

Ciò è confermato dalle precedenti indiscrezioni sulla GPU Navi 4X / 4C, ora cancellata, che avrebbe potuto essere fino al 50% più potente della RX 7900 XTX. Sembra che AMD stesse studiando e sviluppando modi per competere con Nvidia nella fascia alta, ma a quanto pare il piano è stato abbandonato perché i costi sarebbero stati troppo elevati per i consumatori.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ogni giorno ultime notizie, recensioni, opinioni, analisi, offerte e altro ancora dal mondo della tecnologia. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Manca poco

Le voci e le speculazioni su RDNA 4 sono state numerose e hanno dato l'impressione che le GPU di nuova generazione di AMD non siano in grado di far girare la testa in termini di prestazioni. Tuttavia, il prezzo e i miglioramenti generazionali determineranno in larga misura se le offerte di AMD affonderanno o nuoteranno. Si tratta di un momento cruciale, considerando che i risultati fiscali di AMD mostrano che la sua divisione GPU non se la passa molto bene in questo momento; è necessaria un'iniezione di fiducia.

Il Computex 2024 è in programma dal 4 al 7 giugno e la fiera di Taipei è l'ambiente perfetto per il debutto di una nuova gamma di GPU. Anche se sicuramente vedremo di più sull'AI computing e sui portatili Ryzen, questo evento segna l'ultima grande spinta per l'anno a mettere gli occhi sull'hardware consumer per il gaming. (A meno che il AMD non si dedichi direttamente al reveal, come è avvenuto con l'annuncio di RDNA 3 Together We Advance Gaming nel novembre 2022).