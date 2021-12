iPhone 14 Pro potrebbe mollare il notch

Secondo la testata The Elec, iPhone 14 Pro e 14 Pro Max abbandoneranno il notch in favore di un foro sullo schermo per l'alloggiamento della fotocamera anteriore.

In aggiunta, iPhone 14 standard ed iPhone 14 Max continueranno ad utilizzare la tacca, assieme ad un display da 120Hz, presente anche su entrambi i modelli pro.

Secondo quanto riferito, LG Display sarebbe in competizione con Samsung per la fornitura degli schermi destinati ai nuovi iPhone. Nonostante la frequenza di aggiornamento da 120Hz sia praticamente certa per i modelli Pro, le incognite su questa rimangono per iPhone 14 Max.

Il foro sul display rappresenterà un grande cambiamento per Apple, che ha per anni dovuto adottare il notch per ospitare i sensori relativi al FaceID. L'abbandono della tacca per adottare il foro, farà si, secondo i rumor, che i sensori vengano spostati sotto al display. Un'operazione piuttosto impegnativa considerati i risultati non entusiasmanti ottenuti su altri dispositivi, come Samsung Galaxy Z Fold 3.

Speriamo quindi che Apple abbia trovato una buona soluzione per migliorare la qualità e raggiungere i suoi obiettivi.

