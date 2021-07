iPhone 13, svelati i colori dei modelli Pro

The iPhone 12 Pro in Pacific Blue

Ormai la maggior parte delle specifiche di iPhone 13 sono trapelate e ci siamo fatti un'idea piuttosto chiara di cosa possiamo aspettarci dagli iPhone della nuova serie. Adesso sappiamo anche i possibili colori in cui iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max saranno disponibili: le colorazioni includono nero, argento, oro e oro rosa.

Lo ha detto il leaker Lanzuk tramite un post su Naver, un social media utilizzato in Corea del Sud, precisando che l'oro tende al color bronzo, mentre l'oro rosa ha una sfumatura più chiara.

Per fare un paragone, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max sono disponibili nei colori grafite, argento, oro e blu pacifico. Se quest'ultima indiscrezione si rivelasse corretta, l'argento sarebbe l'unico colore che rimarrebbe uguale rispetto allo scorso anno, mentre tutti gli altri sembrano essere nuovi (oro compreso, in quanto pare si tratti di una sfumatura diversa).

Puntiamo sul nero

Alcuni di questi colori non ci sono nuovi, ma in precedenza si era parlato anche di una colorazione nera opaca che sarebbe riservata ai modelli Pro. Riteniamo che tra i colori disponibili ci sarà anche una variante nera, o grigia scura, magari con una finitura metallizzata.

In precedenza abbiamo sentito parlare anche di un color bronzo o arancione, che potrebbe essere lo stesso della nuova tonalità oro menzionata in quest'ultimo leak o potrebbe non arrivare affatto alla fase di produzione finale.

Dell'oro rosa invece non si era ancora mai sentito parlare per iPhone 13, nonostante Apple abbia proposto questo colore per altre serie di iPhone precedenti, quindi potrebbe ritornare nel 2021.

Pare che Apple voglia riservare questa gamma di colori solo per gli iPhone più costosi, come aveva fatto per la serie iPhone 12.

Al momento non c'è niente di certo, e ne sapremo di più solo quando Apple svelerà i nuovi iPhone a settembre.

Via Apple Insider