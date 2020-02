iPhone 12, un primo sguardo al nuovo design rivoluzionario

Dopo aver analizzato tutte le ultime indiscrezioni e gli aggiornamenti sul nuovo iPhone 12 , siamo pronti a fornirvi tutti i dettagli che state cercando sui nuovi modelli della casa Apple in uscita nel 2020.

Apple è l’azienda leader per quanto riguarda la progettazione di alcuni dei dispositivi più iconici e visivamente sbalorditivi di sempre, tra i quali sono annoverati gli iMac e i MacBook, gli iPhone , gli iPad e gli Apple Watch.

Ci si domanda se il design non sia l’aspetto che conti maggiormente quando si parla di Apple. Senza dubbio, l’aspetto estetico dei dispositivi resta un fattore molto importante per l’azienda, ma al contrario di quanto ci si potrebbe aspettare, al design non viene data primaria importanza. Lo possiamo vedere già a partire dal lancio della serie iPhone 7, i cui modelli, con grande dispiacere dei fan più sfegatati, presentavano un design molto simile ai modelli precedenti.

In ogni caso, negli anni le vendite si sono mantenute sempre crescenti. Lo stesso discorso vale per la più recente serie iPhone 11 , esteticamente somiglianti ai modelli iPhone XR e XS dello scorso anno e all'iPhone X del 2017.

Mentre i fan e gli appassionati di tecnologia che cambiano un iPhone all’anno ritengono che il design sia un elemento di notevole importanza, il consumatore medio si accontenta di un modello che duri il più a lungo possibile. Tuttavia quest’anno, secondo fonti attendibili, potrebbe esserci una svolta nel design con l’arrivo di un’estetica completamente rinnovata, che non si vedeva dal 2014.

Cosa possiamo aspettarci da iPhone 12?

Ovviamente non ci sono ancora notizie ufficiali, dal momento che i nuovi modelli della serie iPhone 12 non saranno annunciati fino al prossimo settembre.

Tuttavia, la maggior parte delle informazioni disponibili e che noi di TechRadar riteniamo essere le più affidabili, proviene dall'analista Ming-Chi Kuo , sempre fonte di informazioni accurate sui prodotti inediti di Apple. Kuo ha riferito che la serie iPhone 12 di Apple presenterà un nuovo design con cornici metalliche appiattite, anziché scegliere nuovamente i bordi arrotondati che abbiamo visto sui modelli usciti dal 2014 in poi.

Ci aspettiamo dunque che i modelli della serie iPhone 12 di Apple saranno particolarmente innovativi dal punto di vista del design, a differenza della serie iPhone 11. Nonostante ciò, mentre le altre case produttrici di smartphone continuano a preferire un design all-screen, i nuovi modelli di iPhone 12 probabilmente presenteranno ancora un notch nella parte superiore del display.

Inoltre, rivedremo anche la sofisticata tecnologia di riconoscimento facciale 3D Face ID di Apple. A questo punto diamo un’occhiata ad alcuni dei rendering di iPhone 12 e iPhone 12 Pro che sono spuntati negli ultimi mesi.

Partiamo da quello pubblicato dal canale YouTube ConceptsiPhone all'inizio di gennaio, che conferma il ritorno dei bordi piatti come quelli di iPhone 5. Le informazioni riguardanti la fotocamera posteriore lasciano a desiderare: si vocifera che Apple stia lavorando all’aggiunta di un sensore ToF alla fotocamera di iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max, ma probabilmente non ci sarà un quarto obiettivo di queste dimensioni. Inoltre, sul display non c’è traccia del notch.

Proseguiamo con un video che ci mostra un iPhone 12 di gran lunga più elegante, realizzato dal designer Pallav Raj. Apparso anch’esso i primi di gennaio, questo rendering riporta un comparto fotografico posteriore che a noi sembra poco plausibile, e anche questo non presenta il notch sul display. Le cornici attorno al display sono molto più sottili e rendono più gradevole l’aspetto del dispositivo.

A fine gennaio ConceptsiPhone ha condiviso il video che trovate qua sopra, che probabilmente mostra il modello più vicino a quello che sarà il design reale di iPhone 12. La fotocamera potrebbe essere una rappresentazione fedele di quella che avrà il vero iPhone 12 Pro. In ogni caso, era stato riferito che Apple stesse testando un prototipo di iPhone 12 privo di notch con sensori più piccoli posizionati nella cornice superiore del telefono. Quel prototipo, tuttavia, non rispecchia il progetto finale che dovrebbe entrare in produzione quest'anno.

Condiviso anch’esso a fine gennaio, questo video mostra i render di iPhone 12 realizzati dalla grafica Jermaine Smit. Sulla base di ciò che abbiamo sentito finora, questa ci sembra una rappresentazione abbastanza plausibile di ciò che Apple presenterà il prossimo settembre.

Infine, ecco i modelli condivisi sul canale YouTube EverythingApplePro a fine gennaio. In questo video gli iPhone mostrano una tripla fotocamera posteriore con l’aggiunta di un piccolo sensore ToF all'attuale layout della fotocamera dell'iPhone 11 Pro, ed è presente il notch nella parte superiore del display. Si vocifera che i nuovi iPhone della serie iPhone 12 arriveranno in un nuovo elegante colore blu navy, ma in questo video sono rappresentati in una tonalità petrolio.