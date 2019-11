iPhone 12, secondo un analista è questo il nome del prossimo smartphone Apple

Sembra che l'iPhone 12 sarà l'iPhone del 2020, cioè il successore dell'iPhone 11. A confermare ufficiosamente il nome è una fonte affidabile e molto nota.

Si tratta di Ming-Chi Kuo, un analista ritenuto molto affidabile e specializzato nel mondo Apple. Se seguite spesso le notizie relative a quest'azienda, probabilmente siete già incappati in questo nome.

Secondo Kuo il prossimo smartphone Apple si chiamerà iPhone 12 e arriverà, ma non è certo una sorpresa, a settembre 2020.

A oggi non sappiamo molto su questo smartphone, praticamente niente. Ma d'altra parte iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max sono appena usciti. Si è parlato, finora, di un design del tutto nuovo, sensore di impronte integrato nello schermo, connettività 5G ed eliminazione del notch.

Non è ovvio?

Visto che l'iPhone di quest'anno è l'iPhone 11, è abbastanza ovvio che il prossimo modello sia l'iPhone 12, giusto? Non proprio.

Spesso infatti Apple cambia strategia con i nomi. Per molto tempo ha aggiunto una "S" ad anni alterni, per indicare un aggiornamento minore, come da iPhone X ad iPhone XS. Quindi l'iPhone dell'anno prossimi potrebbe benissimo essere l'iPhone 11S.

Visto che però Kuo ha parlato di iPhone 12, tendiamo a crederlo anche noi.

In ogni caso, la macchina dei leak e delle indiscrezioni su iPhone 12 ormai si è messa in moto, e presto si aggiungeranno altre informazioni.