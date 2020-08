iPhone 12, il primo video mostra lo schermo a 120Hz e l'app Fotocamera

Mancano ancora alcune settimane alla presentazione ufficiale di iPhone 12, e ieri Front Page Tech ha pubblicato un video che, se autentico, offre molte informazioni sul prossimo smartphone marchiato Apple.

Il video dovrebbe mostrare una versione PVT (Product Validation Testing, un modello creato per i test preliminari) dell'iPhone 12 Pro Max. Si tratta di un prototipo avanzato, l'ultimo passo prima che sia avviata la produzione di massa.

Il video sembra confermare ulteriormente la presenza di un sensore LiDAR (Light Detection And Ranging), di cui si è già parlato molto - potete scoprire più dettagli nel nostro articolo di approfondimento dedicato a iPhone 12 con sensore LiDAR. In poche parole, dovrebbe essere utile per applicazioni AR di nuova generazione, come quelle viste su iPad Pro 2020.

Il video offre uno sguardo anche sullo schermo a 120 Hz di iPhone 12. Si vedono infatti delle voci specifiche nel menu Impostazioni per abilitare la frequenza maggiore, o per attivare il sistema di adattamento automatico.

Nel video si vede molto dello schermo di iPhone 12 Pro Max, mentre l'utente ne esplora i vari menu. Si vede bene anche il notch, nella parte alta dello schermo, che sembra identico a quello di iPhone 11.

Il video sembra credibile, ma è importante notare che se qualcosa esiste su una versione PVT, non è detto che finisca per essere presente anche sul modello finale. Crediamo comunque che iPhone 12 Pro Max avrà uno schermo a 120 Hz, mentre iPhone 12 e iPhone 12 Plus avranno un normale schermo a 120 Hz.

Infine, il video mostra le impostazioni dell'app fotocamera, e si nota in particolare la possibilità di registrare video 4K/120FPS oppure degli slow motion 4K/240FPS, quindi video al rallentatore e ad altissima risoluzione, qualcosa che non si vede molto spesso su uno smartphone (mai fino ad oggi, in effetti).

Sembrerebbe poi che Face ID funzioni meglio, con i sensori che riescono a vedere il volto da angolazioni più ampie. Le cornici sono più sottili e il design più piatto, simile a quello di iPhone 5.

Naturalmente niente di tutto questo è ufficiale, e va quindi preso con cautela. Molte delle informazioni però erano già circolate in passato e oggi sembrano piuttosto solide e credibili. Quello che compare nel video, inoltre, sembra proprio un iPhone 12 Pro Max.

Fonte: Front Page Tech