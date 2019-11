iPhone 11, le migliori nuove funzioni, in classifica

Apple presenterà l'iPhone 11 il prossimo 10 settembre, e ci aspettiamo che si tratterà ancora una volta di tre diversi smartphone. Secondo le ultime notizie potrebbero chiamarsi iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max. Ma non è da escludere che arrivi invece un iPhone 11R.

In ogni caso, si tratta naturalmente dei successori di iPhone XS, iPhone XS Max e iPhone XR.

A oggi sappiamo molte cose, o almeno ce le possiamo immaginare in virtù delle molte indiscrezioni. Di ufficiale invece non c'è quasi nulla invece, a parte appunto la data di presentazione e le beta di iOS 13.

Possiamo senz'altro speculare sulle novità che arriveranno con iOS 11, sulle possibili nuove caratteristiche, e anche farne una classifica.

Alleged next iPhone case moldings show what we discussed in our story last week in terms of new cameras. 3 on the high end, 2 on the new XR. Plus all models apparently getting a square, at least based on this one mold floating around. https://t.co/BhAFTZZL6u pic.twitter.com/QlNJTsApzXMay 13, 2019

1. Tripla fotocamera

Pare che iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max avranno finalmente una terza fotocamera. Una cosa a cui Apple è praticamente obbligata, visto che oggi l'iPhone XS sembra indietro a concorrenti con tre o persino quattro sensori.

Non sarà quindi una grande sorpresa, ma siamo curiosi di vedere Apple metterà un ultragrandangolo e un teleobiettivo, come gli altri, oppure se sceglierà una strada diversa. Ci piacerebbe che anche l'iPhone 11R, o comunque si chiamare il modello meno costoso, avesse tre lenti; ma non ci speriamo.

Pare infatti che il terzo modello avrà una normale doppia fotocamera, che comunque rappresenta un miglioramento rispetto all'iPhone XR, in particolare per la modalità ritratto. Speriamo che si tratti di un ultragrandangolo, un tipo di ottica più utile e divertente rispetto a un teleobiettivo.

(Image credit: Future)

2. iPhone Pro con Apple Pencil

Questa idea ci piace molto, tanto quanto ci è piaciuto usare la Apple Pencil sull'ultimo iPad Pro. Sarebbe persino più utile usarla su un iPhone dal grande schermo.

In sostanza, speriamo che Apple segua i passi di Samsung e proponga quella che forse è la migliore funzione del Galaxy Note 10. L'idea di prendere appunti al volo scrivendoli con il pennino è fantastica, praticamente un sogno.

(Image credit: Apple)

3. Messaggi anche senza copertura

Non crediamo proprio che l'iPhone 11 avrà questa funzione, ma sperare non costa nulla. Sappiamo se non altro che gli sviluppatori Apple hanno lavorato a un sistema per usare gli iPhone come walkie-talkie anche in assenza di segnale. Praticamente ci si affida a onde radio diverse per mandare messaggi di testo e vocali.

Pare che si chiamasse Project OGRS (Off-Grid Radio Service) e che Apple lo abbia sospeso per ragioni sconosciute. Ci sono due ipotesi a riguardo: la prima è l'abbandono da parte di Rubén Caballero, che seguiva il progetto. L'altra è che questa funzione fosse stata progettata per i modem Intel, ma poi Apple ha scelto quelli Qualcomm, e successivamente deciso di progettarseli in proprio.

Fantastica? Senz'altro, ma non la vedremo.

(Image credit: Apple)

4. Caricabatteria più potente nella confezione

A quanto pare anche per il 2019 Apple userà la porta Lightning, per quanto si mormori che con iPhone 12 passeranno anche loro ad USB-C. Sembra però che l'azienda metterà nella confezione un caricatore da 18W, il che sarebbe senz'altro una buona notizia.

Abbiamo visto questo caricatore la prima volta con l'iPad Pro, per una ricarica più veloce. Sarebbe una piccola rivoluzione rispetto al caricatore da 7,5W che troviamo nella confezione di iPhone XS.

Ci sono caricatori più potenti in circolazione, ma nel caso di Apple dovremo probabilmente attendere il 2020 e l'iPhone 12. Per quest'anno, un caricatore da 18W nella confezione sarebbe già una gran cosa. Se poi ci fosse anche un caricatore wireless ...

(Image credit: Future)

5. Ricarica wireless inversa

Abbiamo visto questa funzione per la prima volta sullo Huawei Mate 20 Pro e da allora si è diffusa su tanti altri smartphone Android, usciti nel corso del 2019. Secondo il noto analista Ming-Chi Kuo anche gli iPhone potrebbero averla.

È senz'altro una funzione interessante, anche se magari non una di quelle che ti cambiano la vita. Idealmente, si mette in carica l'iPhone, e ci possono posare sopra le AirPods 2 per ricarica tutto con una sola presa.

Interessante, ma non è una di quelle cose che ti cambiano la vita, e per questo l'abbiamo messa in fondo a questa nostra classifica.