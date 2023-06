iOS 16.5.1 risolve 3 grandi problemi di iPhone prima dell'uscita di iOS 17

iPhone users have reported issues relating to battery, Wi-Fi, and the Weather app

L'ultimo aggiornamento per iPhone iOS 16.5 ha portato con sé una serie di correzioni di bug per problemi legati alla schermata di blocco e all'app Safari, ma Apple si starebbe preparando a rilasciare un altro aggiornamento ricco di patch in vista dell'arrivo di iOS 17.

Secondo quanto riferito dal sito tecnologico BGR, il rilascio di iOS 16.5.1 è imminente e l'aggiornamento incrementale è destinato a risolvere diversi problemi frustranti che affliggono gli iPhone, tra cui quello relativo al consumo prematuro della batteria.

Centinaia di utenti hanno segnalato un consumo della batteria più rapido del solito dopo aver scaricato iOS 16.5 sul proprio iPhone e, sebbene questo fastidioso intoppo sia del tutto normale, Apple starebbe pianificando il rilascio di una correzione per questo problema.

iOS 16.5.1 risolverà anche un bug che causa la disconnessione automatica del Wi-Fi e un problema relativo alle informazioni imprecise dell'app Meteo.

(Image credit: Future / Shutterstock / Primakov)

Dato che iOS 16.6 è attualmente in versione beta, ci aspettiamo che Apple rilasci iOS 16.5.1 al più presto. Per questo motivo, riteniamo che l'aggiornamento sarà disponibile per il download per tutti coloro che possiedono un iPhone 8 (o più recente) nella prossima settimana o giù di lì.

iOS 17 non arriverà prima di settembre (probabilmente insieme a iPhone 15 e al tanto vociferato iPhone 15 Ultra), ma la presentazione di Apple alla WWDC 2023 ci ha dato un'idea di cosa aspettarci dal prossimo importante aggiornamento del sistema operativo per iPhone.